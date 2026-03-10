Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»

Никита Щитов раскритиковал правило трех секунд в КХЛ.

Бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов назвал правило, которое можно убрать.

«Появляются новые правила, но правило трех секунд, что нельзя за воротами стоять – не оправдывает себя. Я и с тренерами обсуждал этот момент.

Не так атака начинает развиваться. Атака сваливается больше в края. А раньше можно было спокойно выкатиться из-за ворот. Хотя сейчас можно стоять перед воротами.

Если мы вспомним финал Олимпиады , то там никто за воротами и не стоял. А там это правило не действовало. Хоккей уже другой, он стал очень быстрым, поэтому за воротами никто не прячется. Все вынуждены атаку начинать и тебя провоцируют.

Считаю правило неоправданным и никчемным, и когда мы вернемся на международную арену, нам придется перестраиваться», – сказал Щитов.