  • Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
3

Никита Щитов раскритиковал правило трех секунд в КХЛ.

Бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов назвал правило, которое можно убрать.

«Появляются новые правила, но правило трех секунд, что нельзя за воротами стоять – не оправдывает себя. Я и с тренерами обсуждал этот момент.

Не так атака начинает развиваться. Атака сваливается больше в края. А раньше можно было спокойно выкатиться из-за ворот. Хотя сейчас можно стоять перед воротами.

Если мы вспомним финал Олимпиады, то там никто за воротами и не стоял. А там это правило не действовало. Хоккей уже другой, он стал очень быстрым, поэтому за воротами никто не прячется. Все вынуждены атаку начинать и тебя провоцируют.

Считаю правило неоправданным и никчемным, и когда мы вернемся на международную арену, нам придется перестраиваться», – сказал Щитов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
правила
судьи
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я помню когда не было этого правило и игроки там по 5 стояли за воротами ;)) ничего хорошего тоже нет.
Ответ Serh08
Я помню когда не было этого правило и игроки там по 5 стояли за воротами ;)) ничего хорошего тоже нет.
Кстати, это правило вполне хорошее. Игроки реально хоть что то стали делать, а не просто тупо стоять за воротами. Незнаю кому как, а мне это правило нравится.
КХЛ медленная поэтому и ввели чтоб пошевеливались
