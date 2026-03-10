Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
Бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов назвал правило, которое можно убрать.
«Появляются новые правила, но правило трех секунд, что нельзя за воротами стоять – не оправдывает себя. Я и с тренерами обсуждал этот момент.
Не так атака начинает развиваться. Атака сваливается больше в края. А раньше можно было спокойно выкатиться из-за ворот. Хотя сейчас можно стоять перед воротами.
Если мы вспомним финал Олимпиады, то там никто за воротами и не стоял. А там это правило не действовало. Хоккей уже другой, он стал очень быстрым, поэтому за воротами никто не прячется. Все вынуждены атаку начинать и тебя провоцируют.
Считаю правило неоправданным и никчемным, и когда мы вернемся на международную арену, нам придется перестраиваться», – сказал Щитов.