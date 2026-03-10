  • Спортс
  Карандин о КХЛ: «Неадекватное судейство. Можно драться на рукопожатиях, наносить травмы. Нельзя только взаимодействовать с арбитрами, ставить под сомнение их работу»
Карандин о КХЛ: «Неадекватное судейство. Можно драться на рукопожатиях, наносить травмы. Нельзя только взаимодействовать с арбитрами, ставить под сомнение их работу»

Карандин раскритиковал судейство в КХЛ.

Бывший арбитр Юрий Карандин раскритиковал судейство в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Главное событие недели?

– Уже говорил о том, что меня не впечатлило судейство на Олимпиаде – особенно в исполнении европейских арбитров. Но, к сожалению, у арбитража в КХЛ еще большие проблемы – и после возобновления чемпионата мы их видим.

– Какие проблемы?

– Очень часто мы наблюдаем, скажу так, неадекватное судейство. Его суть в том, что можно драться на рукопожатиях, проводить сомнительные приемы у борта, наносить травмы. Нельзя делать только одно – взаимодействовать с арбитрами, ставить под сомнение их работу.

Дисквалификация защитника «Динамо» Сергеева – первый пример. Лайнсмен допустил школьную ошибку, не сумев сразу откатиться из круга вбрасывания, попал под движение Сергеева – сразу же получите удаление до конца игры и три матча дисквалификации. Лидер «Магнитки» Ткачев после финальной сирены коснулся шайбы – тут же выписывается денежный штраф якобы за бросок в сторону арбитра.

Тренер того же «Металлурга» Разин посетовал на судейство – в следующем же матче его команду показательно обложили удалениями.

Список вот таких судейских нелепостей можно продолжать долго. Та же «Магнитка» – самая игровая команда чемпионата, но обратите внимание, как ее судят – удаления идут одно за другим!

– В чем причина такого судейства?

– В гордыне и вседозволенности. Посмотрите любую «Судейскую» – там все видно, главный арбитр, кажется, улетел в космос.

А власти КХЛ, похоже, закрывают глаза на эту вседозволенность. При этом придумываются все новые и новые правила, большая часть которых – абсолютно искусственные.

Можно посмотреть на эту ситуацию с юмором, посмеяться. Вот только ее главная жертва – сам хоккей. Из-за такого арбитража его уровень снижается – и мы это почувствуем, когда вернемся на мировую арену, – сказал Карандин.

3 матча дисквалификации это вообще вершина тупости. Ладно бы умышлено что-то сделал, всякое бывает, но за такое столько давать, это реально вседозволенность
Какая лига-такое и судейство. Морозов-суперконформист. Он на все закрывает глаза. Так удобнее.
отмените рукопожатия, уже давно про это все говорят.Такое ощущение что товарищеские матчи играем.
Полностью согласен с автором.
