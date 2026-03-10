Проворов сделал передачу в матче с «Кингс». У защитника «Коламбуса» 25 очков в 63 играх сезона
Проворов сделал передачу в матче с «Кингс».
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов сделал передачу в матче с «Лос-Анджелесом» (4:5 ОТ).
Россиянин набрал 25-е (7+18) очко в сезоне, всего он провел 63 матча.
В матче с «Кингс» за 23:07 (1:17 – в большинстве, 3:08 – в меньшинстве) у Проворова ни одного броска в створ ворот, полезность – «плюс 3».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем