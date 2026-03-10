Михеев набрал 26-е очко в сезоне – передача в матче с «Ютой»

Форвард «Чикаго » Илья Михеев сделал голевую передачу в матче с «Ютой» (3:2 ОТ).

Россиянин набрал 26-е (12+14) очко в сезоне, всего он провел 59 матчей.

Сегодня за 18:36 (1:47 – в меньшинстве) у Михеева 3 броска в створ ворот, полезность – «0».