Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мыслями о противостоянии с канадцами.

– Нам надо бы подтянуться к их уровню. Чтобы противостояние снова стало настоящим. Конкретным соперничеством. А то как – никакого реального противостояния с Канадой-то уже давно нет. Есть канадцы, и есть все остальные. Они на протяжении последних десяти лет выигрывают абсолютно все и довольно легко и просто. У них даже проблем не возникает.

– Но на ЧМ-2009 в Берне вы же сумели их остановить. А там играли , Спецца и другие серьезные ребята.



– Да, там очень мощная команда была. Ничуть не хуже той, что собралась в Квебеке в 2008 году. И мы их обыграли. Но после этого уже все. Мы тогда молоды были. Еще советское поколение играло.

– Но сейчас ведь тоже молодая поросль неплохая – те же , Панарин, Кучеров.

– Хорошие парни. Надеюсь, и они будут отвечать нашему уровню, и еще к ним кто-то подтянется. Может, тогда и противостоянием запахнет, – сказал Брызгалов.

Сборная России играет с командой Канады в полуфинале ЧМ-2017.

Мой любимый матч Россия – Канада