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    Илья Брызгалов: «Реального противостояния с Канадой давно нет. Есть канадцы, и есть все остальные»

    Теги сборная России Джейсон Спецца Ши Уэбер Илья Брызгалов сборная Канады ЧМ-2008 ЧМ-2009 Евгений Кузнецов Артемий Панарин Никита Кучеров ЧМ-2017

    Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мыслями о противостоянии с канадцами.

    – Нам надо бы подтянуться к их уровню. Чтобы противостояние снова стало настоящим. Конкретным соперничеством. А то как – никакого реального противостояния с Канадой-то уже давно нет. Есть канадцы, и есть все остальные. Они на протяжении последних десяти лет выигрывают абсолютно все и довольно легко и просто. У них даже проблем не возникает.

    – Но на ЧМ-2009 в Берне вы же сумели их остановить. А там играли Уэбер, Спецца и другие серьезные ребята.

    – Да, там очень мощная команда была. Ничуть не хуже той, что собралась в Квебеке в 2008 году. И мы их обыграли. Но после этого уже все. Мы тогда молоды были. Еще советское поколение играло.

    – Но сейчас ведь тоже молодая поросль неплохая – те же Кузнецов, Панарин, Кучеров.

    – Хорошие парни. Надеюсь, и они будут отвечать нашему уровню, и еще к ним кто-то подтянется. Может, тогда и противостоянием запахнет, – сказал Брызгалов.

    Сборная России играет с командой Канады в полуфинале ЧМ-2017.

    Мой любимый матч Россия – Канада

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