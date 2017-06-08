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    Илья Брызгалов: «Олимпиада будет посредственной без игроков НХЛ. Евротур расширенного состава»

    Теги Евротур сборная России Вашингтон Илья Брызгалов НХЛ Дмитрий Орлов КХЛ Евгений Кузнецов Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов ответил на вопросы об игроках из НХЛ и олимпийском турнире.

    – У Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова закончились контракты с «Вашингтоном». Как думаете, останутся ли они в команде?

    – Это вопрос к самим ребятам, чего они хотят, в первую очередь. Каждый может преследовать свои цели, мне отвечать за них не с руки.

    Если бы у меня заканчивался контракт и я был в таком же молодом возрасте, я бы, конечно же, выбрал НХЛ. Но это я, у ребят могут быть другие мысли. 

    – Даже несмотря на то, что энхаэловцы не поедут на Олимпиаду?

    – Так тем более. Зачем туда ехать? Олимпийские игры будут посредственным турниром без игроков НХЛ. Евротур расширенного состава, – сказал Брызгалов.

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