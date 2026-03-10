  • Спортс
Сушинский о Кучерове: «Тампе» повезло, что у них есть такой игрок. Он продолжает покорять новые вершины»

Сушинский высказался о результативности Кучерова.

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о результативности и рекордах форварда «Тампы» Никиты Кучерова.

В нынешнем сезоне нападающий провел 58 матчей и набрал 103 (34+69) очка.

«Кучеров продолжает покорять новые вершины. Никто не сомневается в его способностях продолжать (смеется).

Его влияние велико не только на франшизу «Тампы». Им повезло, что у них есть такой игрок. Думаю, любая франшиза хотела бы, чтобы в команде был такой хоккеист», – сказал Сушинский.

Кучеров обновил рекорд среди россиян по числу сезонов со 100+ очками в НХЛ – 6. В топ-3 также входят Овечкин (4) и Малкин (3)

