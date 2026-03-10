Ротенберг о том, готов ли возглавить сборную России в случае допуска до турниров: «Все нужно взвешивать и трезво оценивать. Вопрос о назначении будет решать тренерский совет ФХР»
Ротенберг высказался о том, готов ли он возглавить сборную России.
Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о возможном назначении на пост главного тренера национальной сборной страны в случае допуска на международные турниры.
Он ответил на вопрос, готов ли возглавить сборную России, состоящую из российских звезд НХЛ, в случае допуска до международных соревнований.
«Пока это риторический вопрос. Все нужно взвешивать и трезво оценивать. Вопрос о назначении главного тренера будет решать тренерский совет ФХР.
Федерация хоккея России постоянно работает над возвращением нашей сборной на международные соревнования. Подготовка к Олимпиаде-2030 уже началась, и рассчитываем, что «Красная машина» будет там представлена», – сказал Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
Если возвращение случиться, до окончания войны его даже рассматривать не надо, то оптимальным кандидатом выглядит Разин, ну или Никитин на крайняк.
Стилистически конечно еще Козырев подходит, но его минус в том что он с игроками высокого уровня не работал, а нужна глыба которую бы игроки НХЛ уважали.
но будет, естественно, Ротенберг, если допустят. у меня ни единого сомнения
Под присмотром друга моего папаши..
- Всегда!"
Роттенберг - тренер сборной.
Дегтярев - министр спорта.
Милонов - видный депутат Госдумы.
Мединский - историк и идеолог.
Дугин - философ и идеолог.
Миздюлина - главный борец за нравственность.
Шаман - певец.
Так победим!