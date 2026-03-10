  • Спортс
  • Ротенберг о том, готов ли возглавить сборную России в случае допуска до турниров: «Все нужно взвешивать и трезво оценивать. Вопрос о назначении будет решать тренерский совет ФХР»
58

Ротенберг высказался о том, готов ли он возглавить сборную России.

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о возможном назначении на пост главного тренера национальной сборной страны в случае допуска на международные турниры.

Он ответил на вопрос, готов ли возглавить сборную России, состоящую из российских звезд НХЛ, в случае допуска до международных соревнований.

«Пока это риторический вопрос. Все нужно взвешивать и трезво оценивать. Вопрос о назначении главного тренера будет решать тренерский совет ФХР.

Федерация хоккея России постоянно работает над возвращением нашей сборной на международные соревнования. Подготовка к Олимпиаде-2030 уже началась, и рассчитываем, что «Красная машина» будет там представлена», – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
58 комментариев
Смех смехом, а самодур будет тренировать главную сборную. Вопрос времени.
Ответ Junior Soprano
Смех смехом, а самодур будет тренировать главную сборную. Вопрос времени.
Подумаешь, будем проигрывать и гордиться). Прошлыми победами советской сборной над каналцами- студентами). Если его назначат, значит, там наверху всем плевать на сборную. А уж , если им там плевать, то нам плевать тем более.
Еврей, с британо-финскими паспортами, без игрового опыта, может возглавить национальную сборную России ... Вы серьезно?! К Канаде такой же вариант в теории применить и будет ясно вся низость падения ФХР.
Ответ Борух73
Еврей, с британо-финскими паспортами, без игрового опыта, может возглавить национальную сборную России ... Вы серьезно?! К Канаде такой же вариант в теории применить и будет ясно вся низость падения ФХР.
У него связи есть ,может себе позволить развлекаться
Ответ Борух73
Еврей, с британо-финскими паспортами, без игрового опыта, может возглавить национальную сборную России ... Вы серьезно?! К Канаде такой же вариант в теории применить и будет ясно вся низость падения ФХР.
Готов поспорить на "тыщу", что он и возглавит.....
Господи, спаси и помилуй, от такого тренера.
Это чудо даже рассматривать не надо, а лучше гнать из хоккея подальше.
Если возвращение случиться, до окончания войны его даже рассматривать не надо, то оптимальным кандидатом выглядит Разин, ну или Никитин на крайняк.
Стилистически конечно еще Козырев подходит, но его минус в том что он с игроками высокого уровня не работал, а нужна глыба которую бы игроки НХЛ уважали.
Ответ wxvnpc5psr
Это чудо даже рассматривать не надо, а лучше гнать из хоккея подальше. Если возвращение случиться, до окончания войны его даже рассматривать не надо, то оптимальным кандидатом выглядит Разин, ну или Никитин на крайняк. Стилистически конечно еще Козырев подходит, но его минус в том что он с игроками высокого уровня не работал, а нужна глыба которую бы игроки НХЛ уважали.
Жамнов.
----
но будет, естественно, Ротенберг, если допустят. у меня ни единого сомнения
Ответ wxvnpc5psr
Это чудо даже рассматривать не надо, а лучше гнать из хоккея подальше. Если возвращение случиться, до окончания войны его даже рассматривать не надо, то оптимальным кандидатом выглядит Разин, ну или Никитин на крайняк. Стилистически конечно еще Козырев подходит, но его минус в том что он с игроками высокого уровня не работал, а нужна глыба которую бы игроки НХЛ уважали.
Нужен топовый тренер из НХЛ
При действующих Никитине, Разине, Жамнове, рассматривать кандидатуру Ротенберга настоящее преступление. Пускай занимается вопросами обеспечения сборной, должность как раз соответствует его способностям:достать, убедить, договориться.
Ответ Melnikov1968
При действующих Никитине, Разине, Жамнове, рассматривать кандидатуру Ротенберга настоящее преступление. Пускай занимается вопросами обеспечения сборной, должность как раз соответствует его способностям:достать, убедить, договориться.
Никитин, ИМХО, под сборную не подходит. он тренер системный, безэмоциональный, который выстраивает свою машину долго, иногда не один сезон, работая 24/7. хоккей сборных же имеет иную специфику, тут нужен харизматичный тренер мотиватор, под которого Разин подходит идеально.
Ответ Сергей Аньков
Никитин, ИМХО, под сборную не подходит. он тренер системный, безэмоциональный, который выстраивает свою машину долго, иногда не один сезон, работая 24/7. хоккей сборных же имеет иную специфику, тут нужен харизматичный тренер мотиватор, под которого Разин подходит идеально.
Идеальный штаб: главный или Жамнов, или Разин. Помощники: Никитин (оборона, меншинство), Козырев (атака, большинство).
"Вопрос о назначении главного тренера будет решать тренерский совет ФХР"
Под присмотром друга моего папаши..
"- Ваше политическое кредо?
- Всегда!"
Кто угодно только не Ромка.
Ответ Алексей Тор
Кто угодно только не Ромка.
Ларик?
вот кто ему такой вопрос задает , получается сам не очень здоров ? чем он умнее ?
Ответ ЧакЧак
вот кто ему такой вопрос задает , получается сам не очень здоров ? чем он умнее ?
Задающий вопрос явно в душЕ ржёт....
Ответ ЧакЧак
вот кто ему такой вопрос задает , получается сам не очень здоров ? чем он умнее ?
Да никто ему этот вопрос не задавал😂😂 тупо заметку кинули, чтобы охват поднять😉
Достойнейшие, достойнейшие люди. Лучше не бывает.

Роттенберг - тренер сборной.
Дегтярев - министр спорта.
Милонов - видный депутат Госдумы.
Мединский - историк и идеолог.
Дугин - философ и идеолог.
Миздюлина - главный борец за нравственность.
Шаман - певец.

Так победим!
Ответ Певец Песен
Достойнейшие, достойнейшие люди. Лучше не бывает. Роттенберг - тренер сборной. Дегтярев - министр спорта. Милонов - видный депутат Госдумы. Мединский - историк и идеолог. Дугин - философ и идеолог. Миздюлина - главный борец за нравственность. Шаман - певец. Так победим!
А кто возглавит это стадо?
Ответ lus
А кто возглавит это стадо?
Кхе-кхе
