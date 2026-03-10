Ротенберг о том, готов ли возглавить сборную России в случае допуска до турниров: «Все нужно взвешивать и трезво оценивать. Вопрос о назначении будет решать тренерский совет ФХР»

Ротенберг высказался о том, готов ли он возглавить сборную России.

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о возможном назначении на пост главного тренера национальной сборной страны в случае допуска на международные турниры.

Он ответил на вопрос, готов ли возглавить сборную России, состоящую из российских звезд НХЛ , в случае допуска до международных соревнований.



«Пока это риторический вопрос. Все нужно взвешивать и трезво оценивать. Вопрос о назначении главного тренера будет решать тренерский совет ФХР .

Федерация хоккея России постоянно работает над возвращением нашей сборной на международные соревнования. Подготовка к Олимпиаде-2030 уже началась, и рассчитываем, что «Красная машина» будет там представлена», – сказал Ротенберг.