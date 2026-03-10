Шефер – главный претендент на «Колдер» по версии ESPN, Демидов и Сеннеке – в топ-3
Шефер, Демидов, Сеннеке – в списке претендентов на «Колдер Трофи».
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов вошел в список претендентов на «Колдер Трофи» по версии ESPN.
Приз вручается лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ.
ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.
Первое место занял защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер. Все опрошенные поставили его на первое место.
В топ-3 также вошли Иван Демидов («Монреаль») и Беккетт Сеннеке («Анахайм»).
Все очевидно
Шифер пока просто самый физически развитый, а для такого возраста уникально физически развит. Каких то уникальных способностей не сказать что пока много. Но в 18 такая сила и стать - это действительно впечатляет. При 25 минутах на льду игрок с такими физ даными неизбежно будет набирать очки. Для таких габаритов нн выдающееся но хорошее катание и хорошие руки. Это определенно топ. Это как замедлить Хьюза и дать ему 100% физической мощи и получим Шофера. Все медленнее но основательнее
в своё время Экблад был самый физически развитый, но там даже близко такого вклада в игру не было.
