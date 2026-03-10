Шефер – главный претендент на «Колдер» по версии ESPN, Демидов и Сеннеке – в топ-3

Шефер, Демидов, Сеннеке – в списке претендентов на «Колдер Трофи».

Нападающий «Монреаля » Иван Демидов вошел в список претендентов на «Колдер Трофи» по версии ESPN.

Приз вручается лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ .

ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

Первое место занял защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер . Все опрошенные поставили его на первое место.

В топ-3 также вошли Иван Демидов («Монреаль») и Беккетт Сеннеке («Анахайм »).