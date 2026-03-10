Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии ESPN, Селебрини – 2-й, Кучеров и Макдэвид разделили 3-е место
Маккиннон, Селебрини, Кучеров и Макдэвид – в списке претендентов на «Харт Трофи».
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон назван главным претендентом на «Харт Трофи» в сезоне-2025/26 на данный момент по версии ESPN.
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.
Первое место занял Маккиннон. Он получил 47% первых мест в опросе.
Вторым стал Макклин Селебрини из «Сан-Хосе», третье место разделили Никита Кучеров из «Тампы» и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Человек идет на третий Арт Росс подряд, но постоянно котируется ниже обоих Маков, а теперь еще и Селебринни, который пусть и хорош, но пока не дотягивает до троицы небожителей
Кучеров - россиянин, для нас, североамериканцев, это плохо. Кучеров замкнутый и не разговаривает с прессой, это плохо. Кучеров уже выигрывал Харт, у Маков они, правда, тоже есть, но Кучерову хватит. Да-да-да, вот только Кучеров в последние три года лучше всех в мире играет в хоккей
Давно уже нужно Тед Линсей котировать выше
если Сан-Хосе выйдет в плов, то Селебрини вполне заслуживает. у чувака в 2 раза больше очков, чем у второго в команде Смита. Селебрини на самом деле имеет намного большее значение для Акул, чем все остальные фавориты для своих команд.
в Колораде Нечас проводит шикарный сезон и имеет 76 очков, Макар держит марку с 66, да и вся команда играет.
в Тампе второй по очкам Гентцель равен Макару. так что если если Сан-Хосе мимо плова, то Харт по праву принадлежит Кучу. но...
а Ойлерз в Тихоокеанском дивизионе борется за плов, имея Макди и Драйза. на Востоке они бы уже реальные шансы потеряли. так что там никто Харта не достоин. потому даже любимчик лиги Макди делит 3-4 место.
Каждый раз оправдываем в комментах то, что за Куча не голосуют...
А на самом деле все потому-что он не канадец и то, что он не медийный...Ндэ уж...
И с медийностью 97-ого никто поспорить не сможет, однако не всегда у него Арт.
Дык речь про Харт)
Для всего остального есть Арт.
award for the most valuable player to his team in the National Hockey League
наиболее важный для СВОЕЙ команды. без Маккиннона Колорадо было бы на том же самом месте. просто отрыв и разница шайб были бы поменьше.
без Селебрини Сан-Хосе пылесосил бы дно, без Куча Тампа боролась бы за вайлд кард в лучшем случае.