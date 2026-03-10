  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии ESPN, Селебрини – 2-й, Кучеров и Макдэвид разделили 3-е место
62

Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии ESPN, Селебрини – 2-й, Кучеров и Макдэвид разделили 3-е место

Маккиннон, Селебрини, Кучеров и Макдэвид – в списке претендентов на «Харт Трофи».

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон назван главным претендентом на «Харт Трофи» в сезоне-2025/26 на данный момент по версии ESPN.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

Первое место занял Маккиннон. Он получил 47% первых мест в опросе.

Вторым стал Макклин Селебрини из «Сан-Хосе», третье место разделили Никита Кучеров из «Тампы» и Коннор МакдэвидЭдмонтон»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
logoНэтан Маккиннон
logoЭдмонтон
logoНикита Кучеров
logoМакклин Селебрини
рейтинги
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoСан-Хосе
logoКолорадо
logoКоннор Макдэвид
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
До сих пор не понимаю, почему главным индивидуальным призом регулярки считается награда от ассоциации профессиональных журналистов, где люди просто исходят из личных пристрастий и национальной принадлежности

Человек идет на третий Арт Росс подряд, но постоянно котируется ниже обоих Маков, а теперь еще и Селебринни, который пусть и хорош, но пока не дотягивает до троицы небожителей

Кучеров - россиянин, для нас, североамериканцев, это плохо. Кучеров замкнутый и не разговаривает с прессой, это плохо. Кучеров уже выигрывал Харт, у Маков они, правда, тоже есть, но Кучерову хватит. Да-да-да, вот только Кучеров в последние три года лучше всех в мире играет в хоккей

Давно уже нужно Тед Линсей котировать выше
Ответ Andre@Gourrage
До сих пор не понимаю, почему главным индивидуальным призом регулярки считается награда от ассоциации профессиональных журналистов, где люди просто исходят из личных пристрастий и национальной принадлежности Человек идет на третий Арт Росс подряд, но постоянно котируется ниже обоих Маков, а теперь еще и Селебринни, который пусть и хорош, но пока не дотягивает до троицы небожителей Кучеров - россиянин, для нас, североамериканцев, это плохо. Кучеров замкнутый и не разговаривает с прессой, это плохо. Кучеров уже выигрывал Харт, у Маков они, правда, тоже есть, но Кучерову хватит. Да-да-да, вот только Кучеров в последние три года лучше всех в мире играет в хоккей Давно уже нужно Тед Линсей котировать выше
Тед Линдси и так по факту круче ) его именно игроки выбирают, а не журналюги как Харт
Ответ Andre@Gourrage
До сих пор не понимаю, почему главным индивидуальным призом регулярки считается награда от ассоциации профессиональных журналистов, где люди просто исходят из личных пристрастий и национальной принадлежности Человек идет на третий Арт Росс подряд, но постоянно котируется ниже обоих Маков, а теперь еще и Селебринни, который пусть и хорош, но пока не дотягивает до троицы небожителей Кучеров - россиянин, для нас, североамериканцев, это плохо. Кучеров замкнутый и не разговаривает с прессой, это плохо. Кучеров уже выигрывал Харт, у Маков они, правда, тоже есть, но Кучерову хватит. Да-да-да, вот только Кучеров в последние три года лучше всех в мире играет в хоккей Давно уже нужно Тед Линсей котировать выше
Комментарий скрыт
Маккиннон должен быть третьим-четвёртым в списке.
если Сан-Хосе выйдет в плов, то Селебрини вполне заслуживает. у чувака в 2 раза больше очков, чем у второго в команде Смита. Селебрини на самом деле имеет намного большее значение для Акул, чем все остальные фавориты для своих команд.
в Колораде Нечас проводит шикарный сезон и имеет 76 очков, Макар держит марку с 66, да и вся команда играет.
в Тампе второй по очкам Гентцель равен Макару. так что если если Сан-Хосе мимо плова, то Харт по праву принадлежит Кучу. но...
Ответ vulturecrow
Маккиннон должен быть третьим-четвёртым в списке. если Сан-Хосе выйдет в плов, то Селебрини вполне заслуживает. у чувака в 2 раза больше очков, чем у второго в команде Смита. Селебрини на самом деле имеет намного большее значение для Акул, чем все остальные фавориты для своих команд. в Колораде Нечас проводит шикарный сезон и имеет 76 очков, Макар держит марку с 66, да и вся команда играет. в Тампе второй по очкам Гентцель равен Макару. так что если если Сан-Хосе мимо плова, то Харт по праву принадлежит Кучу. но...
Комментарий скрыт
Ответ Виктор Никитин
Комментарий скрыт
ну, у Тампы вратарь лучше всех. но у Колорадо меньше пропущенных шайб, потому что они просто не дают сопернику атаковать.
а Ойлерз в Тихоокеанском дивизионе борется за плов, имея Макди и Драйза. на Востоке они бы уже реальные шансы потеряли. так что там никто Харта не достоин. потому даже любимчик лиги Макди делит 3-4 место.
Куч, на мой взгляд, особо не заморачивается по поводу очередного Арта или Харта, которые у него уже есть, всем и все он и так уже доказал, что является одним из лучших игроков НХЛ, индивидуальные награды конечно же важны, но хоккей это прежде всего командная игра, получит хорошо, если нет, уверяю вас, уж как нибудь переживет, и 3-я Чашка была бы куда более значимой наградой в блестящей карьере Никиты в НХЛ
Ответ DENIS DENWER
Куч, на мой взгляд, особо не заморачивается по поводу очередного Арта или Харта, которые у него уже есть, всем и все он и так уже доказал, что является одним из лучших игроков НХЛ, индивидуальные награды конечно же важны, но хоккей это прежде всего командная игра, получит хорошо, если нет, уверяю вас, уж как нибудь переживет, и 3-я Чашка была бы куда более значимой наградой в блестящей карьере Никиты в НХЛ
Куч действительно всего добился
Неудивительно. Маккинон лидер в своей команде по забитым шайба, очкам и +/- кроме этого он лидер по шайбам среди всех в НХЛ, так же по +/- и второй по очкам. Кто если не он?
Ответ Delightful
Неудивительно. Маккинон лидер в своей команде по забитым шайба, очкам и +/- кроме этого он лидер по шайбам среди всех в НХЛ, так же по +/- и второй по очкам. Кто если не он?
Как Маккиннон без колорадских партнеров мы увидели на ОИ
Ответ Олег_1117098695
Как Маккиннон без колорадских партнеров мы увидели на ОИ
Так про любого звёздного игрока можно сказать.
Про любого из 4х можно сказать "проводит мвп сезон", правда награда всего одна.
Каждый раз смотрим голосование анонимное и каждый раз придумываем, за что можно дать Харт Макам...Типа второй в команде имеет мало очков, или же вратарь и защита решето, но он тащит команду...
Каждый раз оправдываем в комментах то, что за Куча не голосуют...
А на самом деле все потому-что он не канадец и то, что он не медийный...Ндэ уж...
Ответ Dimash Balatayev
Каждый раз смотрим голосование анонимное и каждый раз придумываем, за что можно дать Харт Макам...Типа второй в команде имеет мало очков, или же вратарь и защита решето, но он тащит команду... Каждый раз оправдываем в комментах то, что за Куча не голосуют... А на самом деле все потому-что он не канадец и то, что он не медийный...Ндэ уж...
Не медийный, но самый американский по стилю (не игры) из русских.

И с медийностью 97-ого никто поспорить не сможет, однако не всегда у него Арт.
Ответ Антон Якимцев
Не медийный, но самый американский по стилю (не игры) из русских. И с медийностью 97-ого никто поспорить не сможет, однако не всегда у него Арт.
"....однако не всегда у него Арт."
Дык речь про Харт)
+ 56 🤷‍♂️, первые в лиге.
Для всего остального есть Арт.
Ответ AndyRad93
+ 56 🤷‍♂️, первые в лиге. Для всего остального есть Арт.
видимо, журналюги тоже не в курсе, за что этот Харт присуждается:
award for the most valuable player to his team in the National Hockey League
наиболее важный для СВОЕЙ команды. без Маккиннона Колорадо было бы на том же самом месте. просто отрыв и разница шайб были бы поменьше.
без Селебрини Сан-Хосе пылесосил бы дно, без Куча Тампа боролась бы за вайлд кард в лучшем случае.
Ответ vulturecrow
видимо, журналюги тоже не в курсе, за что этот Харт присуждается: award for the most valuable player to his team in the National Hockey League наиболее важный для СВОЕЙ команды. без Маккиннона Колорадо было бы на том же самом месте. просто отрыв и разница шайб были бы поменьше. без Селебрини Сан-Хосе пылесосил бы дно, без Куча Тампа боролась бы за вайлд кард в лучшем случае.
тогда так можно про эдмонтон написать что без макдэвида они сейчас бы пылесосили дно
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кучеров в 5 очках от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ при 2 матчах в запасе. Шансы россиянина на «Арт Росс» выросли в 45 раз с ноября
9 марта, 10:15
Маккиннон лидирует в гонке снайперов НХЛ с 43 шайбами в сезоне. Кофилд с 37 голами – 2-й, Капризов с 36 – 3-й, Кучеров с 34 делит 6-е место с Драйзайтлем и еще 4 игроками
9 марта, 05:45
Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ – 103 очка против 104 у Маккиннона и 108 у Макдэвида. У Никиты 2 матча в запасе по сравнению с лидером
9 марта, 04:45
Рекомендуем
Главные новости
Демидов набрал 51-е очко в сезоне НХЛ и делит лидерство с Сеннеке в гонке бомбардиров среди новичков
23 минуты назад
КХЛ. «Адмирал» против «Барыса»
43 минуты назад
«Вашингтон» проиграл 4 из 5 последних матчей. Клуб идет 6-м в дивизионе
сегодня, 03:19
Овечкин сделал передачу в матче с «Флайерс», прервав серию без очков из 3 игр. У него 24+27 в 66 матчах сезона
сегодня, 02:49Видео
Демидов набрал 1+1 в матче с «Оттавой», забив победный гол и став 3-й звездой. У него 51 очко в 64 играх сезона
сегодня, 02:36Видео
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Филадельфии», «Монреаль» одолел «Оттаву»
сегодня, 02:21
Ги Буше о 4:1 с «Торпедо»: «Понравился 1-й период, великолепно действовали и в атаке, и в обороне, счет мог быть 5:1 после этого отрезка. У Фьоре могло быть и 6 очков сегодня, у Окулова – около 10»
вчера, 20:58
Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «Превращаемся в команду НБА, когда концовка игры самая горячая, острая, чтобы люди оставались и не уходили. Рад, что ребята отыграли сильный матч»
вчера, 20:15
Никитин о ЦСКА: «Ребята мыслями уже в плей-офф. Фокусируемся на получении преимущества домашнего льда. Прививаем игрокам, чтобы не переживали, на каком мы месте, а отвоевывали его»
вчера, 19:38
СКА выиграл 4-й матч подряд – сегодня 4:3 с «Динамо» Минск, Плотников сделал дубль, Голдобин набрал 0+3. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:12
Ко всем новостям
Последние новости
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
8 минут назад
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
55 минут назад
Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
сегодня, 03:34
Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
сегодня, 03:03
Черных о Никишине: «Талантливый парень. Только бы у него было больше доверия в «Каролине». Не понимаю, почему игрока с таким потенциалом держат в третьей-четвертой линии»
вчера, 21:29
Ожиганов после 4:2 с «Шанхаем»: «Какой-то дурной безбашенный хоккей получился. Хорошо, что мы выигрываем, достаем из себя силы. Можем за топ-4 побороться, зацепиться за домашнюю площадку»
вчера, 21:23
Исаков об 1:4 от «Авангарда»: «Неплохой матч, но нужно реализовывать моменты, дожимать их. Количество забитых голов не соответствовало нашему давлению»
вчера, 21:13
Вячеслав Козлов о 4:2 с «Шанхаем»: «Тяжелая победа. Предупреждали игроков, что соперник непростой, они в борьбе умеют играть, на полборта хорошо идут – это люди, игравшие в АХЛ, НХЛ»
вчера, 20:48
Лав о 2:4 от «Динамо»: «Одна и та же песня в последних матчах – нам надо играть в идеальный хоккей, чтобы выиграть, но мы забиваем не так много, что затрудняет ситуацию»
вчера, 20:37
Квартальнов о 3:4: «СКА очень мощно начал, мы были чуть не готовы, проспали 1-й период. Потом была равная игра, в 3-м немного не хватило. Позитивный момент, что команда не сдается»
вчера, 20:26
Рекомендуем