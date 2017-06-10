Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Илья Брызгалов: «Американцы обвиняют русских в допинге, но взгляните на американских киногероев!»

    Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Илья Брызгалов НХЛ допинг

    Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов ответил на вопросы журналиста Грега Вышински о Нэшвилле и американском кино.

    – Что думаешь о Нэшвилле?

    – Город сильно изменился, если сравнивать с тем временем, когда я играл в НХЛ. Город растет, отстраивается. Много новых зданий. Атмосфера прекрасная.

    – Я вот заметил, что в Нэшвилле много девичников. Ты что-нибудь такое видел?

    – Мы сегодня были на нэшвиллском Бродвее. Снимали какие-то эпизоды с The Players’ Tribune. Я не спрашивал о таких вечеринках.

    Я вижу тут много молодых девушек. И не знаю, в погоде ли дело или это просто стиль такой, но одежды на них немного. Шорты короткие. Настолько короткие, что они, возможно, не должны быть такими…

    – Очень жарко же.

    – Да, но это так соблазнительно, понимаешь. Это второй Вегас! Город грехов!

    – Нэш-Вегас?

    – Нэш-Вегас?

    – Это прозвище.

    – Вечером мы просто приятно поужинали, смотрели «Пиратов Карибского моря». Я семейный человек. Стараюсь держаться подальше от всех этих неприятностей.

    – Ты уже смотрел новых «Пиратов Карибского моря»?

    – Да.

    – И как они?

    – Потрясно. Здорово. Мне нравятся все эти киношки.

    – А супергеройские фильмы тебе нравятся? Про Спайдермена, Бэтмена?

    – Мне нравятся все такие фильмы. Но различие между американцами и россиянами, например, заключается в том, что в Америке вы создаете этих героев за счет технологий, инъекций, стероидов… Вы вечно обвиняете русских в употреблении стероидов, но посмотрите на американские фильмы!

    – Капитан Америка буквально был создан с помощью стероидов.

    – Да. В России по-другому. У нас прирожденные герои, герои от природы. Но мне все равно нравятся эти киношки, – сказал Брызгалов.

    Беседа проходила в непринужденном ключе. И Брызгалов, и Вышински охотно смеялись.

    В Нэшвилле пройдет шестой матч финала Кубка Стэнли. «Предаторс» сейчас уступают в серии «Питтсбургу» со счетом 2-3.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться