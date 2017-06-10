Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов ответил на вопросы журналиста Грега Вышински о Нэшвилле и американском кино.

– Что думаешь о Нэшвилле?

– Город сильно изменился, если сравнивать с тем временем, когда я играл в . Город растет, отстраивается. Много новых зданий. Атмосфера прекрасная.

– Я вот заметил, что в Нэшвилле много девичников. Ты что-нибудь такое видел?

– Мы сегодня были на нэшвиллском Бродвее. Снимали какие-то эпизоды с The Players’ Tribune. Я не спрашивал о таких вечеринках.

Я вижу тут много молодых девушек. И не знаю, в погоде ли дело или это просто стиль такой, но одежды на них немного. Шорты короткие. Настолько короткие, что они, возможно, не должны быть такими…

– Очень жарко же.

– Да, но это так соблазнительно, понимаешь. Это второй Вегас! Город грехов!

– Нэш-Вегас?

– Нэш-Вегас?

– Это прозвище.

– Вечером мы просто приятно поужинали, смотрели «Пиратов Карибского моря». Я семейный человек. Стараюсь держаться подальше от всех этих неприятностей.

– Ты уже смотрел новых «Пиратов Карибского моря»?

– Да.

– И как они?

– Потрясно. Здорово. Мне нравятся все эти киношки.

– А супергеройские фильмы тебе нравятся? Про Спайдермена, Бэтмена?

– Мне нравятся все такие фильмы. Но различие между американцами и россиянами, например, заключается в том, что в Америке вы создаете этих героев за счет технологий, инъекций, стероидов… Вы вечно обвиняете русских в употреблении стероидов, но посмотрите на американские фильмы!

– Капитан Америка буквально был создан с помощью стероидов.

– Да. В России по-другому. У нас прирожденные герои, герои от природы. Но мне все равно нравятся эти киношки, – сказал Брызгалов.

Беседа проходила в непринужденном ключе. И Брызгалов, и Вышински охотно смеялись.

В Нэшвилле пройдет шестой матч финала Кубка Стэнли. «Предаторс» сейчас уступают в серии «Питтсбургу» со счетом 2-3.