Гавриков сделал 2 передачи в матче с «Флайерс». У защитника «Рейнджерс» 12+15 в 63 играх сезона

Гавриков сделал 2 передачи в матче с «Флайерс».

Защитник «Рейнджерс » Владислав Гавриков сделал 2 голевые передачи в матче с «Филадельфией» (6:2).

Россиянин набрал 27-е (12+15) очко в сезоне, всего он провел 63 матча.

Сегодня за 19:54 (0:38 – в большинстве, 0:37 – в меньшинстве) у Гаврикова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».