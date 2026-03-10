Гавриков сделал 2 передачи в матче с «Флайерс». У защитника «Рейнджерс» 12+15 в 63 играх сезона
Гавриков сделал 2 передачи в матче с «Флайерс».
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков сделал 2 голевые передачи в матче с «Филадельфией» (6:2).
Россиянин набрал 27-е (12+15) очко в сезоне, всего он провел 63 матча.
Сегодня за 19:54 (0:38 – в большинстве, 0:37 – в меньшинстве) у Гаврикова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
