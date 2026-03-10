33-летняя блогер Карина Кросс стала невестой 22-летнего хоккеиста Рудаковского. Участник «Ледникового периода» сделал предложение во время матча КХЛ
33-летняя Карина Кросс стала невестой 22-летнего хоккеиста Рудаковского.
33-летняя видеоблогер Карина Кросс стала невестой 22-летнего хоккеиста Марка Рудаковского.
Белорусский защитник сделал девушке предложение во время матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Динамо» Москва и «Динамо» Минск.
Кросс вышла на лед. Пока с ней разговаривал ведущий, Рудаковский встал на колено и протянул ей кольцо в коробочке. Блогер ответила согласием.
Рудаковский ранее играл за «Юность-Минск» и «Могилев». Сейчас он выступает в шоу «Ледниковый период» в паре с чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Елизаветой Туктамышевой.
Это будет не первый брак для Карины Кросс, ранее она была замужем за Евгением Ершовым, который моложе нее на 6 лет.
Фото: t.me/krossnewsss
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Первый канал»
