33-летняя блогер Карина Кросс стала невестой 22-летнего хоккеиста Рудаковского. Участник «Ледникового периода» сделал предложение во время матча КХЛ

Белорусский защитник сделал девушке предложение во время матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Динамо» Москва и «Динамо» Минск.

Кросс вышла на лед. Пока с ней разговаривал ведущий, Рудаковский встал на колено и протянул ей кольцо в коробочке. Блогер ответила согласием.

Рудаковский ранее играл за «Юность-Минск» и «Могилев». Сейчас он выступает в шоу «Ледниковый период» в паре с чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Елизаветой Туктамышевой.

Это будет не первый брак для Карины Кросс, ранее она была замужем за Евгением Ершовым, который моложе нее на 6 лет.

Фото: t.me/krossnewsss

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Первый канал»
33 комментария
Хочется напомнить спортсу, что участие в ледниковом периоде никак не связывает участника с разделом "фигурное катание".
Иными словами, "Парень, пару раз в жизни примеривший фигурные коньки, решил на ком-то жениться".
Отлично, только какое отношение это имеет к ветке фигурного катания?
Женский взгляд на хоккей?! Зачем мне знать, кто такая Карина Кросс, сколько раз она была замужем, за кем, и за кого она опять выходит замуж?! Ау, автор!
Ответ Uriah Heep
Женский взгляд на хоккей?! Зачем мне знать, кто такая Карина Кросс, сколько раз она была замужем, за кем, и за кого она опять выходит замуж?! Ау, автор!
Настоящая ее Имя/Фамилия Карина Лазарянц... Кроссом там и не пахнет😊
Ответ Максим Седов
Настоящая ее Имя/Фамилия Карина Лазарянц... Кроссом там и не пахнет😊
Извините, «по барабану». Зачем мне знать настоящую фамилию этой дамы, читая «новости» в разделе о хоккее на спортивном портале?!
Молодая была не молода (12 стульев)
Ответ NNM
Молодая была не молода (12 стульев)
а на"ледниковом периоде невесты есть""....для кого и кобыла невеста( 12 стульев)
Ответ NNM
Молодая была не молода (12 стульев)
Идиот с закрытыми глазами.. Этот чувак..
Какой впечатляющий динамовский наряд у девушки в середине фото.
🤣🤣
Следующий будет на 20 лет моложе.
Точно 33? Выглядит гораздо старше
Ещё одна охотница схватила молоденького дурачка
Ледниковый период это как передача Давай поженимся тоже на первом канале
Опять новости спорта😂
