  • Никита Задоров: «Для семьи, детей Бостон – идеальный вариант. Нью-Йорк – это другая энергия. Там драйв, масштаб, ритм»
Защитник «Бостона» Никита Задоров сравнил Бостон и Нью-Йорк.

– Вы говорили, что вам нравится Нью-Йорк. А что лучше: Нью-Йорк или Бостон?

– Смотря для чего. Сейчас, с тремя детьми, Бостон идеален. Он более семейный, компактный. Все секции – хоккей, баскетбол, футбол, фигурное катание – в 15 минутах езды. Если брать детский хоккей, во Флориде, например, одна AAA-команда в Тампе. А у нас в районе – шесть. В маленьком городке. Школы отличные, университеты – одни из лучших в стране. Дети всегда рядом, никуда не нужно уезжать. Мы живем примерно в 30 минутах от центра. Город большой, но не ощущается мегаполисом. Все друг друга знают. Уезжать не хочется.

Нью-Йорк – это другая энергия. Если вы вдвоем и хотите покорять мир – тогда да, Нью-Йорк. Там драйв, масштаб, ритм. Может быть, иметь там квартиру и приезжать на выходные – классная идея. Но для жизни, для семьи, для детей – Бостон, на мой взгляд, идеальный вариант, – сказал Задоров в интервью Спортсу”.

Интервью Никиты Задорова – о жизни в США, «крысах» в хоккее и русских магазинах в Бостоне

8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошие города,в них кусок в горло лезет даже после попаданий томогавков
И говорить в них ничего не хочется ;)
Всем плевать. Что там насчет войны, пацифист?
Не о том Задорова спрашиваете. Лучше про Иран.
Ответ Uriah Heep
Не о том Задорова спрашиваете. Лучше про Иран.
Это уже будет недемократичный вопрос.
в Бостоне есть свой аналог Патриков?
Сейчас же есть замечательный повод туда сгонять, насладиться жизнью, вдохнуть полной грудью всю эту свободу!
Подскажите, а Никита уже высказался, как обещал в интервью одному видеоблогеру?
Бостон правда- отличное место. кусок старой америки. В полном интервью он про Плимут сказал. Там чуть южнее Плимута есть полуостров Кейп Код и остров Марта’с Винъярд. летом там классно, лучше, чем во флориде
