Никита Задоров: «Для семьи, детей Бостон – идеальный вариант. Нью-Йорк – это другая энергия. Там драйв, масштаб, ритм»

Задоров: для семьи, детей Бостон – идеальный вариант.

Защитник «Бостона » Никита Задоров сравнил Бостон и Нью-Йорк.

– Вы говорили, что вам нравится Нью-Йорк. А что лучше: Нью-Йорк или Бостон?

– Смотря для чего. Сейчас, с тремя детьми, Бостон идеален. Он более семейный, компактный. Все секции – хоккей, баскетбол, футбол, фигурное катание – в 15 минутах езды. Если брать детский хоккей, во Флориде, например, одна AAA-команда в Тампе. А у нас в районе – шесть. В маленьком городке. Школы отличные, университеты – одни из лучших в стране. Дети всегда рядом, никуда не нужно уезжать. Мы живем примерно в 30 минутах от центра. Город большой, но не ощущается мегаполисом. Все друг друга знают. Уезжать не хочется.

Нью-Йорк – это другая энергия. Если вы вдвоем и хотите покорять мир – тогда да, Нью-Йорк. Там драйв, масштаб, ритм. Может быть, иметь там квартиру и приезжать на выходные – классная идея. Но для жизни, для семьи, для детей – Бостон, на мой взгляд, идеальный вариант, – сказал Задоров в интервью Спортсу”.

