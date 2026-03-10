Аршавин об Овечкине в следующем сезоне: «Он может побить второй рекорд Гретцки, до Нового года успеет. И вернется в «Динамо» как раз к плей-офф»

Аршавин высказался о том, останется ли Овечкин в НХЛ в следующем сезоне.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о том, останется ли Александр Овечкин в НХЛ в следующем сезоне.

Текущий сезон – последний для 40-летнего капитана «Вашингтона » по действующему контракту. На счету Овечкина 998 шайб в лиге с учетом плей-офф, он занимает 2-е место в истории. Лидирует Уэйн Гретцки (1016).

– Это все-таки последний сезон Овечкина или он останется, чтобы побить рекорд Гретцки?

– Он уже побил один рекорд, а может и второй побить. Я думаю, это займет два с половиной месяца. В октябре начинается [сезон], до Нового года он уже успеет.

И вернется в «Динамо » как раз ко второй части, к плей-офф. А потом уже, когда будет взрослый-старый, он будет один, который везде побил Гретцки, – сказал Аршавин в новом выпуске FONtour.

