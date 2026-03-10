  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Аршавин об Овечкине в следующем сезоне: «Он может побить второй рекорд Гретцки, до Нового года успеет. И вернется в «Динамо» как раз к плей-офф»
Аршавин об Овечкине в следующем сезоне: «Он может побить второй рекорд Гретцки, до Нового года успеет. И вернется в «Динамо» как раз к плей-офф»

Аршавин высказался о том, останется ли Овечкин в НХЛ в следующем сезоне.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о том, останется ли Александр Овечкин в НХЛ в следующем сезоне.

Текущий сезон – последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту. На счету Овечкина 998 шайб в лиге с учетом плей-офф, он занимает 2-е место в истории. Лидирует Уэйн Гретцки (1016). 

– Это все-таки последний сезон Овечкина или он останется, чтобы побить рекорд Гретцки? 

– Он уже побил один рекорд, а может и второй побить. Я думаю, это займет два с половиной месяца. В октябре начинается [сезон], до Нового года он уже успеет.

И вернется в «Динамо» как раз ко второй части, к плей-офф. А потом уже, когда будет взрослый-старый, он будет один, который везде побил Гретцки, – сказал Аршавин в новом выпуске FONtour.

Овечкин о том, что повлияет на завершение карьеры: «Как будет чувствовать себя мое тело. Хоккей сейчас такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал Fonbet в YouTube
"Второй рекорд" это рекорд со звездочкой, который выдумали на ходу - в НХЛ (как и в других СА лигах) никогда не суммировали стату регулярки и ПО.
Описал красивое завершение карьеры Овечкиным.👍
Он в этом подъедит к финалу если конечно Динамо туда выйдет!)
Ответ DiZ0893
Он в этом подъедит к финалу если конечно Динамо туда выйдет!)
Не подъедит, а подъест.
Ответ Kuryanin
Не подъедит, а подъест.
Тонко, и с юмором 😁👍
А зачем ему возвращаться в Динамо? Его семья там уже вросла корнями ...
Ответ гимнолюб
А зачем ему возвращаться в Динамо? Его семья там уже вросла корнями ...
ну он сам неоднократно заявлял, что не собирается жить в США и после завершения карьеры в НХЛ переедет обратно в Россию.
Ответ гимнолюб
А зачем ему возвращаться в Динамо? Его семья там уже вросла корнями ...
Карьеру политика будет делать тут
Ага, "Вашингтон" пойдёт на такой контракт с верхней границей завершения "до рекорда"...
Был вчера на Динамо против Минска, там ребята побыстрее Ови, к сожалению, катают.
Всегда думал ,что в футболе и хоккее важнее титулы,влияние на игру команды,на то чтобы делать партнеров лучше, а не рекорды.Карьера рекордсмена Герда Мюллера и Франца Беккенбауэра развивалась в одно время,но кого помнят больше. Понятно,что Кайзера Франца.
Мозги в Италии простудил что ли?)))
