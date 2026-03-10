КХЛ. ЦСКА победил «Сочи», «Ак Барс» обыграл «Спартак», «Амур» уступил «Барысу»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Трактор » уступил «Нефтехимику » (1:2 ОТ), ЦСКА обыграл «Сочи » (2:1), «Ак Барс» разобрался со «Спартаком » (4:1), «Амур» проиграл «Барысу» (0:3).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ