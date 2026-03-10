161

КХЛ. ЦСКА победил «Сочи», «Ак Барс» обыграл «Спартак», «Амур» уступил «Барысу»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Трактор» уступил «Нефтехимику» (1:2 ОТ), ЦСКА обыграл «Сочи» (2:1), «Ак Барс» разобрался со «Спартаком» (4:1), «Амур» проиграл «Барысу» (0:3).

У Амура последняя домашняя игра в сезоне. Как можно так сливать Барысу? Или у них после победы Сибири над Авангардом руки опустились? Ну так хоть порадуйте своих болельщиков в последнем матче сезона. При этом я болельщик Сибири и не хочу, чтобы эта гонка так заканчивалась. В конце концов это и Сибирь мотивирует, а там до Нефтехимика три очка и четыре игры дома.
Ответ Дмитрий Травницкий
У Амура последняя домашняя игра в сезоне. Как можно так сливать Барысу? Или у них после победы Сибири над Авангардом руки опустились? Ну так хоть порадуйте своих болельщиков в последнем матче сезона. При этом я болельщик Сибири и не хочу, чтобы эта гонка так заканчивалась. В конце концов это и Сибирь мотивирует, а там до Нефтехимика три очка и четыре игры дома.
Стечение обстоятельств. Играют вполне активно, но пропустили 2 большинства, а свои моменты пока не реализовали. Эта игра из 3-х периодов состоит и ОТ. Все еще вполне может измениться.
Ответ Спартаковец навсегда
Стечение обстоятельств. Играют вполне активно, но пропустили 2 большинства, а свои моменты пока не реализовали. Эта игра из 3-х периодов состоит и ОТ. Все еще вполне может измениться.
да ну, игры нет, большинства нет, носятся за шайбой как школьники, думаешь 2 в 1 выход - сейчас будет момент, а там либо передача кривая, либо просто шайбу потерял на ровном месте…
Барыс спасибо! Жаль не 0-8 как в 20-м от Нефтехимика. Решающие матчи всегда показывают кому надо, а кому нет. Не заслуживает Амур ни победы в этом матче, ни выхода в плей-офф
Ответ Серебрянный Самурай
Барыс спасибо! Жаль не 0-8 как в 20-м от Нефтехимика. Решающие матчи всегда показывают кому надо, а кому нет. Не заслуживает Амур ни победы в этом матче, ни выхода в плей-офф
Прикол в том,что после 0-8 ,во 2 матче Амур 2-1 вел(по сути Амур на тот момент был выше в таблице) и Рясенский забил за 3 минуты до конца(он забил впервые за лет 5 что ли),похоронив шансы Амура на ПО
Ответ Серебрянный Самурай
Барыс спасибо! Жаль не 0-8 как в 20-м от Нефтехимика. Решающие матчи всегда показывают кому надо, а кому нет. Не заслуживает Амур ни победы в этом матче, ни выхода в плей-офф
Что-то у амура внутри сломалось. Очень жалко. Неправда, достойны они были победы. Шли хорошо, Сибирь догнали пока та отдыхала на каникулах. А вы говорите, недостойны. Просто там есть балласт, которые просто не забивают. Почему от них не избавляются, непонятно.
Вот гальченюк лидер , 80 млн, 2,5 минуты до конца, выход в 0, ты нужен в такие моменты ,вести команду, забивать. Но нет, фиг Вам у него билеты в турцию.
Всех Барсовых с победой! Жаль конечно что у Макса сухарь сорвался.
Спартак спасибо за игру.
Немотивированный барыс котят топит в Амуре. Позор 😂 В этом весь Амур, все последние 20 сезонов, в решающих отрезках и матчах , жиденько обделаться, вместо того, что бы рвать и биться за путевку.
Ответ fomin
Немотивированный барыс котят топит в Амуре. Позор 😂 В этом весь Амур, все последние 20 сезонов, в решающих отрезках и матчах , жиденько обделаться, вместо того, что бы рвать и биться за путевку.
даже уже хочется чтобы все быстренько стало понятно, не тратить нервы, спокойно смотреть хоккей и с этим геморроем до осени попрощаться😂
Ответ fomin
Немотивированный барыс котят топит в Амуре. Позор 😂 В этом весь Амур, все последние 20 сезонов, в решающих отрезках и матчах , жиденько обделаться, вместо того, что бы рвать и биться за путевку.
Естественно, там своих игроков, с Хабаровского края, раз два и обчёлся. а иногородним оно надо, жилы рвать за чужую землю? плотников сбежал тогда когда форма ещё Хабаровского края была на игроках последний раз в плей-офф вышли и он сквозанул как крыса с тонущего корабля. А теперь хвастается, что1000 матчей в КХЛ провёл.
Галимоооов💪💪💪💪
Амуру можно позабыть о ПО конечно...При своих зрителях, когда необходимо просто выгрызать 2 очка, так влететь... От Магнитки вообще получали бы по полной. Сибирь думаю будет более достойно смотреться, еще пошумят в ПО. Амур спел сегодня свою последнюю песню этого сезона.
Ответ Bestcapper
Амуру можно позабыть о ПО конечно...При своих зрителях, когда необходимо просто выгрызать 2 очка, так влететь... От Магнитки вообще получали бы по полной. Сибирь думаю будет более достойно смотреться, еще пошумят в ПО. Амур спел сегодня свою последнюю песню этого сезона.
Действительно, вспомнить, сколько Сибирь на дне сидела, в начале сезона, когда Амур был на седьмом месте.
Легчайшая победа сегодня, к плей офф подходим в неплохих кондициях.

Марченко бы отцепить из основы три пары есть, Яруллин при всех косяках хотя бы жёсткий и забить может, очевидно лучше был бы
Ответ MaaRek
Легчайшая победа сегодня, к плей офф подходим в неплохих кондициях. Марченко бы отцепить из основы три пары есть, Яруллин при всех косяках хотя бы жёсткий и забить может, очевидно лучше был бы
Марченко без этого не может.обязательно в каждой игре нужно зихернуть.
Ответ MaaRek
Легчайшая победа сегодня, к плей офф подходим в неплохих кондициях. Марченко бы отцепить из основы три пары есть, Яруллин при всех косяках хотя бы жёсткий и забить может, очевидно лучше был бы
Яруллин после травмы играл отлично, как раз можно было бы Фальковского поставить к Карпу, а Яру с Терехом в третьей паре. Но недокапитан неприкасаемый
Карп красавец!
Ответ Tina
Карп красавец!
🤝
Плевок команды в сторону болельщиков Амура.
Последний матч сезона, и так беззубо отыграть, зачем тогда вообще выходить на площадку. ПОЗОР одним словом.
