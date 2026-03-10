КХЛ. ЦСКА победил «Сочи», «Ак Барс» обыграл «Спартак», «Амур» уступил «Барысу»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Трактор» уступил «Нефтехимику» (1:2 ОТ), ЦСКА обыграл «Сочи» (2:1), «Ак Барс» разобрался со «Спартаком» (4:1), «Амур» проиграл «Барысу» (0:3).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Спартак спасибо за игру.
Марченко бы отцепить из основы три пары есть, Яруллин при всех косяках хотя бы жёсткий и забить может, очевидно лучше был бы
Последний матч сезона, и так беззубо отыграть, зачем тогда вообще выходить на площадку. ПОЗОР одним словом.