  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Александр Кожевников: «Металлург» и «Локомотив» – основные фавориты Кубка Гагарина. У ЦСКА игры нет, «Динамо» не выдержит с полутора звеньями нагрузку»
16

Александр Кожевников: «Металлург» и «Локомотив» – основные фавориты Кубка Гагарина. У ЦСКА игры нет, «Динамо» не выдержит с полутора звеньями нагрузку»

Кожевников: «Металлург» и «Локомотив» – основные фавориты на Кубок Гагарина.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает «Металлург» и «Локомотив» основными фаворитами в борьбе за Кубок Гагарина.

«Металлург» лидирует в турнирной таблице Востока, набрав 99 очков. «Локомотив» идет первым на Западе (93).

«Металлург» и «Локомотив» – основные фавориты на победу в Кубке Гагарина, самую цельную игру показывают.

У ЦСКА игры нет, но результат хороший, «Северсталь» неплохо выглядит. «Динамо» не выдержит с полутора звеньями нагрузку плей-офф, даже если серия из четырех матчей будет, «Трактор» тоже в этом сезоне вряд ли сможет побороться, учитывая проблемы с вратарской линией», – сказал Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoСеверсталь
logoТрактор
logoМеталлург Мг
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoЛокомотив
logoАлександр Кожевников
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Екат можно добавить в список претендентов
Магнитка сгорит до финала
Ответ Дмитрий_1116599100
Магнитка сгорит до финала
Вы до него дойдите 🤣🤣.А потом опять4-0 выиграете Магнитку🤣🤣🤣Опыт у вас уже есть.
Ответ ВАСЯ Мутный
Вы до него дойдите 🤣🤣.А потом опять4-0 выиграете Магнитку🤣🤣🤣Опыт у вас уже есть.
Вот именно опыт.Снаряд в одну воронку...
Он наверное прошлогодний чемпионат обсуждает. Нынешний же он не смотрит.
Авангард,локо. Родное динамо увы-селекция провалена,некому играть. Магниты-нет,этот дюсшовский хоккей,как и у Козырева,ни о чем. Просто у нас силовуху не умеют вести,а грязи много.
ну вот и посмотрим каков господин в прогнозах
Как и считал до сезона, так и считаю, что фавориты Локомотив, Металлург и Авангард. Все три в равной степени претендует на победу. Остальные сильно позади.
Ответ Demedieu
Как и считал до сезона, так и считаю, что фавориты Локомотив, Металлург и Авангард. Все три в равной степени претендует на победу. Остальные сильно позади.
Локо и Металлург спорно. Авангард тоже хондрит.
Ответ alexandes
Локо и Металлург спорно. Авангард тоже хондрит.
а что не спорно? кто тогда?:
Локо или Ава. Магниты точно нет, хиленькие. Авто и Минск, если повезет
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Морозов о симуляциях в КХЛ: «Знаем, как доктора выходят и говорят игрокам: «Лежи, лежи». Будем бороться с грязью – мы за честный спорт»
8 марта, 11:19
КХЛ обсудит перенос домашних игр «Сочи» с «Амуром» и «Ак Барсом», заявил Морозов: «Мало кто знает – когда ряд матчей должны были начинаться, не было понимания, будут ли они»
8 марта, 09:31
Угадайте топ-клуб по подарку и забирайте секретный промокод для подарков близким
8 марта, 07:00
Рекомендуем
Главные новости
Владислав Третьяк: «Сейчас подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь IIHF. Если нет – будем судиться, пора действовать. У них один аргумент – безопасность. У нас самое безопасное место»
6 минут назад
Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов, заявил Дегтярев: «Уверен, исход будет положительным. Будем двигаться проактивно»
24 минуты назад
Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
42 минуты назад
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
сегодня, 10:46
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
сегодня, 10:18
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
сегодня, 10:05
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
КХЛ. «Адмирал» против «Барыса»
сегодня, 09:45Live
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Защитник «Авангарда» Чеккони: «Метро в Нью-Йорке отвратительное, московское лучше, намного чище и безопаснее. Красивые станции с декором, все продумано до мелочей»
сегодня, 09:06
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
сегодня, 10:34
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
сегодня, 03:34
Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
сегодня, 03:03
Черных о Никишине: «Талантливый парень. Только бы у него было больше доверия в «Каролине». Не понимаю, почему игрока с таким потенциалом держат в третьей-четвертой линии»
вчера, 21:29
Рекомендуем