Александр Кожевников: «Металлург» и «Локомотив» – основные фавориты Кубка Гагарина. У ЦСКА игры нет, «Динамо» не выдержит с полутора звеньями нагрузку»
«Металлург» лидирует в турнирной таблице Востока, набрав 99 очков. «Локомотив» идет первым на Западе (93).
«Металлург» и «Локомотив» – основные фавориты на победу в Кубке Гагарина, самую цельную игру показывают.
У ЦСКА игры нет, но результат хороший, «Северсталь» неплохо выглядит. «Динамо» не выдержит с полутора звеньями нагрузку плей-офф, даже если серия из четырех матчей будет, «Трактор» тоже в этом сезоне вряд ли сможет побороться, учитывая проблемы с вратарской линией», – сказал Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Екат можно добавить в список претендентов
Магнитка сгорит до финала
Вы до него дойдите 🤣🤣.А потом опять4-0 выиграете Магнитку🤣🤣🤣Опыт у вас уже есть.
Вот именно опыт.Снаряд в одну воронку...
Он наверное прошлогодний чемпионат обсуждает. Нынешний же он не смотрит.
Авангард,локо. Родное динамо увы-селекция провалена,некому играть. Магниты-нет,этот дюсшовский хоккей,как и у Козырева,ни о чем. Просто у нас силовуху не умеют вести,а грязи много.
ну вот и посмотрим каков господин в прогнозах
Как и считал до сезона, так и считаю, что фавориты Локомотив, Металлург и Авангард. Все три в равной степени претендует на победу. Остальные сильно позади.
Локо и Металлург спорно. Авангард тоже хондрит.
а что не спорно? кто тогда?:
Локо или Ава. Магниты точно нет, хиленькие. Авто и Минск, если повезет
