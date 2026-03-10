Кожевников: «Металлург» и «Локомотив» – основные фавориты на Кубок Гагарина.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает «Металлург» и «Локомотив» основными фаворитами в борьбе за Кубок Гагарина .

«Металлург» лидирует в турнирной таблице Востока, набрав 99 очков. «Локомотив » идет первым на Западе (93).

«Металлург » и «Локомотив» – основные фавориты на победу в Кубке Гагарина, самую цельную игру показывают.

У ЦСКА игры нет, но результат хороший, «Северсталь » неплохо выглядит. «Динамо» не выдержит с полутора звеньями нагрузку плей-офф, даже если серия из четырех матчей будет, «Трактор» тоже в этом сезоне вряд ли сможет побороться, учитывая проблемы с вратарской линией», – сказал Кожевников.