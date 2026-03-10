  • Спортс
  Задоров про список игроков, которым хочется врезать: «Попал туда не потому, что я крыса, надеюсь. А из-за жесткости, давления, потому что против меня реально тяжело играть»
Задоров про список игроков, которым хочется врезать: «Попал туда не потому, что я крыса, надеюсь. А из-за жесткости, давления, потому что против меня реально тяжело играть»

Задоров отреагировал на попадание в список игроков НХЛ, которым хочется врезать.

Защитник «Бостона» Никита Задоров отреагировал на попадание в список игроков НХЛ, которым хочется больше всего врезать.

– Вы вновь попали в список игроков НХЛ, которым хочется больше всего врезать, от The Athletic. Как к этому относитесь? 

– Я уже второй год подряд туда попадаю. Это же опрос среди ограниченного количества игроков. Не всех спрашивают – там человек 40, выводят среднее. Если бы опросили всю лигу, интересно было бы посмотреть. 

Я надеюсь, что туда попал не потому, что я какая-то крыса, и мне хочется по морде дать, а потому что против меня реально тяжело играть. Из-за жесткости, из-за давления.

Мне важно, чтобы это было про стиль игры, а не про то, что я какой-то грязный игрок. Между хоккеистами мы и так понимаем, кому хочется «дать в ответ», а болельщикам, наверное, просто интереснее сама интрига. 

– У вас есть своя тройка самых неприятных игроков? В The Athletic это Ник Казинс, Брэд Маршанд и Мэттью Ткачак.

– У меня есть своя тройка, но называть не буду. Один из этих троих туда попадет, – сказал Задоров в интервью Спортсу”.

Интервью Никиты Задорова – о жизни в США, «крысах» в хоккее и русских магазинах в Бостоне

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
Себя не похвалишь - никто не похвалит)
А еще потому что ты то в коньках, то в ботинках на площадке
Ответ Пинающий Достоинства
А еще потому что ты то в коньках, то в ботинках на площадке
Причём меняет их он очень быстро
Ответ Артём Коковихин
Причём меняет их он очень быстро
Не настолько быстро как зрители центральных двух каналов российского ТВ :)
С маршандом и ткачаком, дорогого стоит
толку от тебя никакого... бла бла
КХЛ. «Адмирал» против «Барыса»
сегодня, 05:27
Демидов набрал 51-е очко в сезоне НХЛ и делит лидерство с Сеннеке в гонке бомбардиров среди новичков
сегодня, 05:47
«Вашингтон» проиграл 4 из 5 последних матчей. Клуб идет 6-м в дивизионе
сегодня, 03:19
Овечкин сделал передачу в матче с «Флайерс», прервав серию без очков из 3 игр. У него 24+27 в 66 матчах сезона
сегодня, 02:49Видео
Демидов набрал 1+1 в матче с «Оттавой», забив победный гол и став 3-й звездой. У него 51 очко в 64 играх сезона
сегодня, 02:36Видео
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Филадельфии», «Монреаль» одолел «Оттаву»
сегодня, 02:21
Ги Буше о 4:1 с «Торпедо»: «Понравился 1-й период, великолепно действовали и в атаке, и в обороне, счет мог быть 5:1 после этого отрезка. У Фьоре могло быть и 6 очков сегодня, у Окулова – около 10»
вчера, 20:58
Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «Превращаемся в команду НБА, когда концовка игры самая горячая, острая, чтобы люди оставались и не уходили. Рад, что ребята отыграли сильный матч»
вчера, 20:15
Никитин о ЦСКА: «Ребята мыслями уже в плей-офф. Фокусируемся на получении преимущества домашнего льда. Прививаем игрокам, чтобы не переживали, на каком мы месте, а отвоевывали его»
вчера, 19:38
СКА выиграл 4-й матч подряд – сегодня 4:3 с «Динамо» Минск, Плотников сделал дубль, Голдобин набрал 0+3. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:12
