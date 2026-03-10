Задоров про список игроков, которым хочется врезать: «Попал туда не потому, что я крыса, надеюсь. А из-за жесткости, давления, потому что против меня реально тяжело играть»

Задоров отреагировал на попадание в список игроков НХЛ, которым хочется врезать.

– Вы вновь попали в список игроков НХЛ, которым хочется больше всего врезать, от The Athletic. Как к этому относитесь?

– Я уже второй год подряд туда попадаю. Это же опрос среди ограниченного количества игроков. Не всех спрашивают – там человек 40, выводят среднее. Если бы опросили всю лигу, интересно было бы посмотреть.

Я надеюсь, что туда попал не потому, что я какая-то крыса, и мне хочется по морде дать, а потому что против меня реально тяжело играть. Из-за жесткости, из-за давления.

Мне важно, чтобы это было про стиль игры, а не про то, что я какой-то грязный игрок. Между хоккеистами мы и так понимаем, кому хочется «дать в ответ», а болельщикам, наверное, просто интереснее сама интрига.

– У вас есть своя тройка самых неприятных игроков? В The Athletic это Ник Казинс, Брэд Маршанд и Мэттью Ткачак.

– У меня есть своя тройка, но называть не буду. Один из этих троих туда попадет, – сказал Задоров в интервью Спортсу” .

Интервью Никиты Задорова – о жизни в США, «крысах» в хоккее и русских магазинах в Бостоне