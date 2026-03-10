«Амур» проведет День коренных народов и сыграет в специальных джерси: «Нанайцы, эвены, эвенки, орочи, ульчи, удэгейцы, негидальцы и нивхи будут отдавать свою энергию «Тиграм» с трибун»

«Амур» проведет День коренных народов в специальных джерси.

Клуб сыграет в специальных джерси в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Барыса ».

Игра состоится сегодня, 10 марта. Начало – в 12:15 по московскому времени.

«Тысячи лет назад их предки жили на берегах Амура и Охотского моря. В гармонии с природой и друг с другом. Они приняли нас на этой земле, и с тех пор все мы живем здесь в мире и согласии.

Время пытается стереть память о них и о тех временах. Но мы вспомним про восемь коренных народов, которые с давних времен были плотью и солью этих рек, полей, гор и морей.

Нанайцы, эвены, эвенки, орочи, ульчи, удэгейцы, негидальцы и нивхи – все они будут отдавать свою энергию «Тиграм» с трибун. А мы отдадим должное их предкам и им самим», – говорится в сообщении «Амура ».

Клуб показал специальные джерси на этот матч.

«Этот свитер может стать национальным костюмом народов Хабаровского края», – отметила команда.

Фото: t.me/hcamur1957