«Амур» проведет День коренных народов и сыграет в специальных джерси: «Нанайцы, эвены, эвенки, орочи, ульчи, удэгейцы, негидальцы и нивхи будут отдавать свою энергию «Тиграм» с трибун»
«Амур» проведет День коренных народов.
Клуб сыграет в специальных джерси в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Барыса».
Игра состоится сегодня, 10 марта. Начало – в 12:15 по московскому времени.
«Тысячи лет назад их предки жили на берегах Амура и Охотского моря. В гармонии с природой и друг с другом. Они приняли нас на этой земле, и с тех пор все мы живем здесь в мире и согласии.
Время пытается стереть память о них и о тех временах. Но мы вспомним про восемь коренных народов, которые с давних времен были плотью и солью этих рек, полей, гор и морей.
Нанайцы, эвены, эвенки, орочи, ульчи, удэгейцы, негидальцы и нивхи – все они будут отдавать свою энергию «Тиграм» с трибун. А мы отдадим должное их предкам и им самим», – говорится в сообщении «Амура».
Клуб показал специальные джерси на этот матч.
«Этот свитер может стать национальным костюмом народов Хабаровского края», – отметила команда.
Фото: t.me/hcamur1957