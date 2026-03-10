  • Спортс
«Амур» проведет День коренных народов и сыграет в специальных джерси: «Нанайцы, эвены, эвенки, орочи, ульчи, удэгейцы, негидальцы и нивхи будут отдавать свою энергию «Тиграм» с трибун»

«Амур» проведет День коренных народов в специальных джерси.

«Амур» проведет День коренных народов.

Клуб сыграет в специальных джерси в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Барыса».

Игра состоится сегодня, 10 марта. Начало – в 12:15 по московскому времени.

«Тысячи лет назад их предки жили на берегах Амура и Охотского моря. В гармонии с природой и друг с другом. Они приняли нас на этой земле, и с тех пор все мы живем здесь в мире и согласии.

Время пытается стереть память о них и о тех временах. Но мы вспомним про восемь коренных народов, которые с давних времен были плотью и солью этих рек, полей, гор и морей.

Нанайцы, эвены, эвенки, орочи, ульчи, удэгейцы, негидальцы и нивхи – все они будут отдавать свою энергию «Тиграм» с трибун. А мы отдадим должное их предкам и им самим», – говорится в сообщении «Амура».

Клуб показал специальные джерси на этот матч.

«Этот свитер может стать национальным костюмом народов Хабаровского края», – отметила команда.

Фото: t.me/hcamur1957

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Амура»
Выглядит очень красиво !
Классная форма
Дерсу Узала одобряет
За нанайцев! Я бывал в Сикачи-Алян!
Отличная идея, нужно больше и чаще практиковать такое
"Хоккеистка" тоже огонь и супер!
Национальный костюм народов Хабаровского края......с рекламой олимпбета
Ответ Егор_1116798610
Национальный костюм народов Хабаровского края......с рекламой олимпбета
Нонче ведь кто платит тот и заказывает не только музыку, но уже и наряды ...
Не помогли коренные народы, Амур проиграли)
