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    ИИХФ пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ об участии игроков в Олимпиаде-2018

    Теги ИИХФ НХЛ Пхенчхан-2018

    Международная федерация хоккея (ИИХФ) пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ относительно участия игроков в Олимпиаде-2018 года.

    «ИИХФ не ведет переговоров с НХЛ по данному вопросу и пока не планирует их возобновлять», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

    В начале апреля НХЛ объявила, что игроки лиги не сыграют на Олимпиаде в Пхенчхане. Сегодня комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн вновь подчеркнул, что решение окончательное.

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