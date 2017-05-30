ИИХФ пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ об участии игроков в Олимпиаде-2018
Международная федерация хоккея (ИИХФ) пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ относительно участия игроков в Олимпиаде-2018 года.
«ИИХФ не ведет переговоров с НХЛ по данному вопросу и пока не планирует их возобновлять», — говорится в заявлении пресс-службы организации.
В начале апреля НХЛ объявила, что игроки лиги не сыграют на Олимпиаде в Пхенчхане. Сегодня комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн вновь подчеркнул, что решение окончательное.
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