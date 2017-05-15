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    ЧМ-2017 за 9 дней обошел российский ЧМ-2016 по общей посещаемости матчей

    Теги ИИХФ болельщики бизнес чемпионат мира ЧМ-2016 ЧМ-2017

    Посещаемость ЧМ-2017, проводящегося в Кельне и Париже, за девять дней группового этапа обошла общую посещаемость ЧМ-2016, который принимали Москва и Санкт-Петербург.

    За девять дней турнира на 42 матча пришло 431 040 зрителей против 417 414 человек за весь прошлый турнир.

    Средняя посещаемость турнира в обоих городах составляет 10 263 зрителя.

    При этом в Кельне, где выступают участники группы А, в том числе сборная России, ходит значительно больше людей – 13 422 человек против 7094 в Париже.

    Рекорд посещаемости чемпионатов мира сохраняет ЧМ-2015, проходивший в Чехии. Тогда игры в Праге и Остраве собрали 741 690 зрителей.

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