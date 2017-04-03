НХЛ объявила, что игроки лиги не сыграют на Олимпиаде-2018
Хоккеисты НХЛ не примут участие в Олимпиаде-2018, которая состоится в Пхенчхане.
Об этом лига сообщила официально. Таким образом, вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпиаде закрыт.
Напомним, что игроки НХЛ принимали участие в пяти последних Олимпиадах.
Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн неоднократно заявлял в течение последних нескольких месяцев, что владельцы клубов были против участия в Олимпийских играх.
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