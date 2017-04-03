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    НХЛ объявила, что игроки лиги не сыграют на Олимпиаде-2018

    Теги НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Хоккеисты НХЛ не примут участие в Олимпиаде-2018, которая состоится в Пхенчхане.

    Об этом лига сообщила официально. Таким образом, вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпиаде закрыт.

    Напомним, что игроки НХЛ принимали участие в пяти последних Олимпиадах.

    Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн неоднократно заявлял в течение последних нескольких месяцев, что владельцы клубов были против участия в Олимпийских играх.

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