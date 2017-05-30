Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил, что лига приняла окончательное решение по поводу участия игроков в Олимпиаде-2018.

«Мы уже объявили о своем решении шесть недель назад. За это время ничего не изменилось. НХЛ однозначно не примет участие в Олимпийских играх 2018 года в . Это окончательное решение.

Мы ждем, что ни один из игроков НХЛ не примет участие в Олимпийских играх 2018 года. Но я бы не хотел ввязываться в эти разговоры прямо сейчас», – сказал Беттмэн.