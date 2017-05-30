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    Гэри Беттмэн: «Игроки НХЛ однозначно не примут участие в Олимпиаде-2018»

    Теги Гэри Беттмэн НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил, что лига приняла окончательное решение по поводу участия игроков в Олимпиаде-2018.

    «Мы уже объявили о своем решении шесть недель назад. За это время ничего не изменилось. НХЛ однозначно не примет участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Это окончательное решение.

    Мы ждем, что ни один из игроков НХЛ не примет участие в Олимпийских играх 2018 года. Но я бы не хотел ввязываться в эти разговоры прямо сейчас», – сказал Беттмэн.

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