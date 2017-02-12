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    НХЛ. Генменеджеры обсудят изменение правила офсайда с целью повышения результативности

    Теги НХЛ Эллиотт Фридман

    Генеральные менеджеры клубов НХЛ собираются обсудить изменение правил офсайда с целью повышения результативности.

    Встреча руководителей состоится в следующем месяце.

    «Я думаю, у возможности изменения правил офсайда есть большая поддержка», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

    Также Фридман заявил, что НХЛ считает, что среднее количество голов за матч может подняться до 50 процентов при поправках в правило офсайда.

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