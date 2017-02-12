Генеральные менеджеры клубов НХЛ собираются обсудить изменение правил офсайда с целью повышения результативности.

Встреча руководителей состоится в следующем месяце.

«Я думаю, у возможности изменения правил офсайда есть большая поддержка», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Также Фридман заявил, что НХЛ считает, что среднее количество голов за матч может подняться до 50 процентов при поправках в правило офсайда.