НХЛ. Генменеджеры обсудят изменение правила офсайда с целью повышения результативности
Генеральные менеджеры клубов НХЛ собираются обсудить изменение правил офсайда с целью повышения результативности.
Встреча руководителей состоится в следующем месяце.
«Я думаю, у возможности изменения правил офсайда есть большая поддержка», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Также Фридман заявил, что НХЛ считает, что среднее количество голов за матч может подняться до 50 процентов при поправках в правило офсайда.
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