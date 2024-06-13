Как выбрать правильный солнцезащитный крем с SPF

Нашли 8 лучших.

Солнцезащитный крем – не самая приятная штука. Он липкий, часто оставляет следы на одежде, а еще забивает поры и провоцирует появление прыщей. Но пока ученые не придумали ничего лучше, чтобы защитить кожу от ожогов, преждевременного старения и рака.

Минимизировать недостатки санскрина можно, если знать, на что обращать внимание при покупке, учитывать фототип кожи, регион проживания и другие нюансы. В статье рассказываем, как выбрать идеальный крем с SPF.

Что такое SPF и как он определяется

SPF – это аббревиатура от трех английских слов – Sun Protection Factor, по-русски – фактор защиты от солнечных лучей. Несмотря на то, что в названии говорится о солнечных лучах в целом, SPF защищает не от всех их разновидностей, а только от лучей типа B. Есть еще лучи типа A и С.

Лучи типа С не опасны для человека, потому что не доходят до поверхности Земли, А – доходят и даже проникают в кожу, но приводят только к ее преждевременному старению. Лучи типа B самые опасные, потому что провоцируют ожоги и сильно повреждают клетки кожи.

SPF показывает , какое количество УФ-излучения типа B приведет к солнечному ожогу. Так, если SPF равен 20, то на кожу попадет всего 1/20 от всего излучения.

SPF определяется в клинических испытаниях. Кожу человека подвергают воздействию УФ-излучения, интенсивность которого сопоставима с интенсивностью солнечных лучей в жаркий полдень.

Сначала определяют минимальную интенсивность УФ-лучей, при которой незащищенная кожа начинает краснеть. Затем тест повторяют, но уже защитив кожу солнцезащитным кремом. Учитывая, что кожа у разных людей отличается, то испытания проводятся как на бледнокожих, так и на темнокожих. Итоговое значение рассчитывается по среднему арифметическому.

Если без крема кожа сгорает за 10 минут, а с кремом – за 200 минут, то значение SPF будет 20. Рассчитывается по формуле: 200 / 10 = 20.

SPF бывает от 5 до 100. SPF 5 блокирует 75% лучей, SPF 20 – 95% и так далее. В магазинах можно даже встретить кремы с SPF 100, которые обещают защитить от 99% лучей (но это не доказано).

В целом рекомендуется использовать средства с SPF не ниже 30. Они блокируют до 97% ультрафиолетовых лучей и хороши для людей с любой кожей.

Как долго SPF защищает кожу от солнца

Крем с любым SPF рекомендуется обновлять каждые 2 часа, потому что в среднем за 40–80 минут защита снижается. Если средство не водостойкое, обновлять его нужно чаще – после каждого купания или при активном потоотделении.

Однако есть важный нюанс. Во многом на потребность кожи в защите влияет УФ-индекс. Он показывает интенсивность солнечных лучей и отличается в зависимости от региона. То есть мазаться каждые 2 часа кремом с SPF 30 в Москве осенью может быть нерационально, просто потому что солнца в этот период и в этом месте мало.

Узнать УФ-индекс можно в приложении с погодой на телефоне и на сайтах с прогнозами. Если индекс ниже 3, защита не требуется, так как излучения слишком мало, чтобы оно могло навредить. УФ-индекс выше 3 говорит о том, что защита нужна однозначно.

УФ-индекс в прогнозе погоды от Яндекса отображается в левом нижнем углу

При УФ-индексе от 3 до 5 рекомендуется использовать солнцезащитный крем с защитой не менее 30 и обновлять его каждые 2 часа.

При УФ-индексе от 6 до 8 нужна такая же защита, а с 10:00 до 16:00 Всемирная организация здравоохранения вообще рекомендует не выходить на открытое солнце. Если на улицу все-таки нужно выйти, кожу следует дополнительно закрыть одеждой, голову – кепкой или панамой, а глаза – солнцезащитными очками.

Как правильно наносить крем с SPF

Наносить SPF-крем нужно на лицо и другие открытые участки кожи за 15-30 минут до выхода на улицу, чтобы средство успело впитаться и создало защитную пленку.

Обычно взрослому человеку хватает около 30 мл крема, чтобы защитить все открытые участки. 2 чайные ложки (около 10 мл) для лица и рук и 2 столовые ложки (около 20 мл) для других открытых участков тела.

Чтобы не мучиться с ложками, можно пользоваться пальцами. Полосок крема на указательном и среднем пальцах хватит на одну из перечисленных зон :

лицо и шею,

зону декольте,

одну руку спереди или сзади,

верх или низ спины,

верх или низ торса,

одно бедро спереди или сзади,

голень.

По полоске крема на указательном и среднем пальцах достаточно, чтобы защитить лицо и шею

Правда, трюк с пальцами не пройдет, если используется спрей или слишком жидкий крем. Придется ориентироваться на ощущения. В первые минуты после нанесения на коже должен ощущаться жирный слой средства, а пальцы – легко скользить по ней.

Также можно купить специальные мерные ложки, с ними получится достичь «аптекарской» точности

Как выбрать лучший крем с SPF

Идеальное средство с SPF – выдумка. Один и тот же крем не может одинаково хорошо защищать женщину, которая весь день проводит в офисе, и ребенка, который не вылезает из моря. Где-то санскрин точно «провалится», кожа обгорит или забьются поры, да и задача у средств в каждом случае будет разная. Но можно подобрать крем для каждой из этих ситуаций.

Для лета в средней полосе России

Ищите солнцезащитный крем широкого, или полного спектра действия с фактором защиты не ниже 30. На упаковке так и будет написано «широкий спектр» (broad spectrum) или «защита от UVA и UVB».

NIVEA Sun солнцезащитный сухой спрей SPF 30, 200 мл

Иногда защита от UVА-лучей обозначается как «индекс PPD» (в азиатских регионах обозначается как PI), то есть на такой упаковке будет указано, что крем защищает от UVB, и будет стоять отметка PPD или PI. Достаточным уровнем защиты будет PPD выше 8. О защите от UVА также говорят пометки IPD, PA+, PA++, PA+++. Такие кремы тоже можно брать.

Если у вас чувствительная или жирная кожа, обратите внимание на специальные отметки на упаковке. Кремы с отметкой hyppoallegrenic не провоцируют раздражение, а oil control – убирают жирный блеск и не забивают поры.

Eucerin Sun Protection Oil Control Dry touch (для жирной и склонной к акне кожи) SPF 50, 50 мл URIAGE солнцезащитная эмульсия SPF 50, 50 мл

Для занятий спортом на улице

В отличие от большинства традиционных солнцезащитных средств, спортивные санскрины обеспечивают дополнительную защиту – они защищают кожу от ультрафиолета даже под воздействием воды и пота. Такой защиты хватает в среднем на 40–60 минут, то есть на одну стандартную тренировку. SPF должен быть не ниже 30.

LANCASTER sun sport invisible face gel matte finish SPF 30, 50 мл

Для моря в жаркий сезон

​​Выбирайте крем с SPF 30–50, на упаковке которого указано, что он водостойкий, или ищите пометку water‑resistant. Такой крем не смоется при первом купании или активном потоотделении. Обычно такие средства быстро впитываются, образуя на коже слой, не пропускающий воду, и сохраняют нужную интенсивность защиты надолго.

LA ROCHE POSAY, солнцезащитный гель-крем SPF 50, 200 мл

Для детской кожи на море

Дерматологи не советуют использовать солнцезащитный крем для детей до шести месяцев, их кожу лучше защищать одеждой и не подставлять под прямые солнечные лучи.

Для малышей выпускают комплекты для плавания, они изготавливаются из специальных тканей с защитой SPF 50 и быстро высыхают после купания

Для детей старше шести месяцев следует выбирать санскрин с SPF не менее 30 (лучше взять SPF 50) и защитой от UVA и UVB лучей. Чтобы крем держался дольше, на упаковке должна быть пометка «водостойкий» (water‑resistant).

NIVEA Sun Ультра, спрей солнцезащитный детский, сверхводостойкий для чувствительной кожи SPF 50, 200мл

Лучше не использовать взрослый солнцезащитный крем, а выбрать именно детский. Как правило, такой крем гипоаллергенен, не имеет отдушек и не раздражает нежную кожу ребенка. Взрослым детский крем использовать допустимо, особенно если кожа чувствительная.

Для нанесения вместе с макияжем

Многие косметические продукты имеют встроенный SPF. Указание об этом можно найти на упаковке увлажняющего крема для лица, пудры, тонального или BB-крема, базы под макияж.

ERBORIAN BB крем для лица SPF 20, 15 мл

Если вы наносите средство со встроенным фактором защиты от солнца перед первым выходом на улицу, то дополнительно наносить санскрин поверх макияжа не нужно. Но через 2 часа защиту придется обновить. Чтобы макияж не испортился, лучше использовать легкое средство по типу «вуали», его распыляют на лицо поверх косметики. Такие санскрины не забивают поры и не смывают косметические продукты.

LA ROCHE POSAY Anthelios, спрей ультралегкий для лица матирующий SPF 50, 75 мл

Также можно воспользоваться пудрой с солнцезащитным фактором. Она не только защитит от солнца, но и уберет жирный блеск, а также поможет освежить макияж. В отзывах отмечают, что расходуется такой продукт очень экономно.

HELIOCARE, крем-пудра компактная для жирной кожи SPF 50

На что еще нужно обратить внимание при выборе солнцезащитного крема

Для правильного подбора санскрина иногда рекомендуют учитывать фототип кожи. Он зависит от способности кожи вырабатывать пигмент меланин.

Всего существует шесть фототипов. Считается, что люди с первым и вторым фототипами нуждаются в максимальной защите от солнца, так как их кожа легко обгорает. Чем более смуглая кожа, тем меньше защиты ей нужно.

Фототипы кожи

Однако ориентироваться на фототипы необязательно. У людей со светлой кожей, безусловно, больше шансов обгореть и травмировать кожу, чем у африканцев, но дерматологи рекомендуют использовать солнцезащитный крем с SPF 30 и выше всем, как европейцам, так и африканцам. Даже если кожа не обгорит, клетки под воздействием ультрафиолета разрушаются, что увеличивает риск рака.

FAQ

Каким этапом наносится SPF при создании макияжа?

Средство с SPF нужно наносить до макияжа. После следует выждать 15 минут, чтобы санскрин впитался. Затем можно наносить BB-крем, тональный крем и другие средства для макияжа.

Если в косметических продуктах есть встроенная защита от солнца, дополнительно наносить санскрин не нужно.

Загорает ли кожа под SPF?

Санскрины не защищают от загара полностью. Даже самый сильный солнцезащитный крем отталкивает или поглощает до 97% ультрафиолета, оставшиеся солнечные лучи проникают в кожу и способствуют выработке меланина, который придает ей темный оттенок.

Как правильно смывать санскрин?

Солнцезащитный крем, скорее всего, не получится просто смыть водой.

Чтобы средство обеспечивало хорошую защиту и дольше держалось на коже, в него добавляют влагостойкие ингредиенты. Чем больше таких ингредиентов, тем устойчивее средство.

Для полноценного очищения кожи от санскрина подходят традиционные продукты для снятия косметики, например, мицеллярная вода и гидрофильное масло. Затем нужно умыться гелем или пенкой для лица. Если не смывать SPF как следует, то поры забиваются, есть риск появления акне.

Для удаления солнцезащитного крема с тела достаточно обычного геля для душа.

Больше о том, почему кожу обязательно нужно защищать от солнца:

Фото: Image by zinkevych on Freepik ; Image by diana.grytsku on Freepik ; Image by freepik