Кевин-Принс Боатенг стал гостем подкаста Unscripted. Среди прочего, экс-игрок говорил о своем времени в «Барселоне» и совместной игре с Лео Месси. Боатенг, например, рассказал, что в «блаугране» ни один трансфер не мог состояться без личного одобрения аргентинской легенды.

Сам Боатенг, оказывается, рос фанатом «Мадрида» и всегда отдавал предпочтение Криштиану Роналду. Все же ради перехода в топовый клуб, «Барселону», Кевин-Принс слукавил. Он вспоминает:

«Да, я был огромным фанатом «Мадрида». Огромным! Я всегда говорил, что мечтаю играть за «Реал». На пресс-конференции в «Барселоне» мне даже пришлось врать. За два года до этого, когда я играл за «Лас-Пальмас», я называл Криштиану Роналду лучшим игроком в мире, а «Мадрид» – своей любимой командой.

А когда подписал контракт с «Барселоной», в клубе мне сказали: «Твоя любимая команда – это «Барселона», а лучший игрок в мире – это Лионель Месси». Мне объяснили, что иначе я просто не смогу играть за «Барселону». Это просто невозможно. И я знаю, что это случалось и с другими футболистами.

Вот я прихожу на первую пресс конференцию, первый вопрос – кто лучший игрок в мире? Я ответил: «Лионель Месси». Я открыто соврал! Но мне пришлось, ведь я хотел играть в этом клубе».

Позже Кевин-Принс объяснил: юные игроки не могут стать Месси – с его талантом нужно родиться. Но дети могут немного приблизиться к Роналду, для этого они должны упорно трудиться и каждую минуту жизни отдать футболу.

Осудите Боатенга за маленькую ложь?