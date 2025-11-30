🎥 Кевин-Принс Боатенг – фанат «Мадрида» и Роналду. На пресс-конференции в «Барсе» пришлось врать
Кевин-Принс Боатенг стал гостем подкаста Unscripted. Среди прочего, экс-игрок говорил о своем времени в «Барселоне» и совместной игре с Лео Месси. Боатенг, например, рассказал, что в «блаугране» ни один трансфер не мог состояться без личного одобрения аргентинской легенды.
Сам Боатенг, оказывается, рос фанатом «Мадрида» и всегда отдавал предпочтение Криштиану Роналду. Все же ради перехода в топовый клуб, «Барселону», Кевин-Принс слукавил. Он вспоминает:
«Да, я был огромным фанатом «Мадрида». Огромным! Я всегда говорил, что мечтаю играть за «Реал». На пресс-конференции в «Барселоне» мне даже пришлось врать. За два года до этого, когда я играл за «Лас-Пальмас», я называл Криштиану Роналду лучшим игроком в мире, а «Мадрид» – своей любимой командой.
А когда подписал контракт с «Барселоной», в клубе мне сказали: «Твоя любимая команда – это «Барселона», а лучший игрок в мире – это Лионель Месси». Мне объяснили, что иначе я просто не смогу играть за «Барселону». Это просто невозможно. И я знаю, что это случалось и с другими футболистами.
Вот я прихожу на первую пресс конференцию, первый вопрос – кто лучший игрок в мире? Я ответил: «Лионель Месси». Я открыто соврал! Но мне пришлось, ведь я хотел играть в этом клубе».
Позже Кевин-Принс объяснил: юные игроки не могут стать Месси – с его талантом нужно родиться. Но дети могут немного приблизиться к Роналду, для этого они должны упорно трудиться и каждую минуту жизни отдать футболу.
Осудите Боатенга за маленькую ложь?
Так зачем им затыкать Мастантуоно?
А в свое время Зидана заставляли перед портком на коленях ползать, когда он за Рибери слово сказал:)
Там не то что игроков заставляли портка прославлять, а даже гостей, не то что Месси, там даже других меренгов хвалить нельзя было:)
– Я думаю, что довольно трудно привести аргументы в чью-либо пользу, кроме Месси, учитывая его всестороннюю игру. Мне всегда нравился Роналду, но я всегда считал, что Месси лучше.
Я побывал на довольно многих матчах «Мадрида», и они всегда были очень любезны. Единственное – как-то они собирались записать интервью, и они спросили, кто мой любимый игрок, и, кажется, тогда я назвал Иско.
Затем было что-то вроде: «Ладно, дубль два. Теперь ты скажешь «Роналду». Так что для них это было очень важно, но для меня это было не так уж важно, – сказал норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира по шахматам.
Кто-то может аплодировать игроку соперника, кому-то больное эго не позволяет
Но по факту всё наоборот.
В Реале Мастантуоно спокойно и не раз говорил, что для него лучший Месси. И никаких штрафов, показательных казней, «несоответствия ДНК клуба» - живёт человек, играет, его не пытаются отменить .
А в Барсе сначала Феликс и вот теперь Боатенг, да кто угодно приходят и сразу должны пройти обряд «скажи, что Барса мечта детства, а Месси идол». Хочешь быть своим говори как надо. Чуть шаг в сторону ты чужой и жди отмены.
Так что где там диктатура, а где свобода вопрос уже не такой очевидный.
То что ты считаешь Криштиану лучшим, это твое мнение, молодец что признаешь.
Криштиану безусловно великолепен💪
Но для меня Месси всегда будет ☝️
Винисиус тоже оформлял хет-трик Барсе хоть и ни на Камп Ноу, но что-то от вас уважения и почтения в его сторону не видно)