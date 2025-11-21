У «Кристал Пэлас» самый большой прогресс по очкам в АПЛ относительно прошлого сезона, у «Ливерпуля» и «Ноттингема» – регресс 😒

В АПЛ позади 11 туров. Можно сделать выводы, кто будет бороться за титул, а кто – за выживание. Но это не самое благодарное занятие. Давайте лучше… сравним!

Три команды сделали серьезный буст относительно прошлого сезона: «Арсенал» набрал на 7 очков больше, «Кристал Пэлас» – на 10, «Эвертон» – на 5.

В обратную сторону двинулись уже четыре клуба: у «Ливерпуля» результаты ухудшились на 10 очков, у «Ньюкасла» – на 6, у «Фулхэма» – на 7, у «Ноттингема» – на 10.

Кто удивил больше всех? А удивит?