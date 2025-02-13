🎥 Рой Кин признался, что не болеет за «МЮ». Легенда отдает предпочтение другой команде АПЛ

В новом выпуске подкаста Stick to Football Гари Невилл предложил обсудить вопрос – можно ли болеть одновременно за два клуба.

«Мне кажется, невозможно болеть за два клуба из одной лиги. Ты не можешь одновременно поддерживать «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» или «Тоттенхэм». Это тяжело, придется выбирать. Думаю, игроки, которые долгое время выступали за один клуб, привязываются к нему», – поделился своим мнением Гари.

Экс-товарищу по «Ман Юнайтед» возразил Рой Кин: «У меня нет такой связи с клубами, за которые я играл. Не чувствую ничего такого. Я не болею за «Манчестер Юнайтед», точно нет. Не болею за «Ноттингем Форест».

«Да он фанат «Тоттенхэма», – заявил Иан Райт.

«Подожди, но когда ты смотришь игры «Юнайтед», ты ведь более эмоционален и все такое», – Гари попытался выбить из Роя признание в любви к «дьяволам», но ирландец стоял на своем:

«Я, скорее, больше погружен, потому что знаю, как клуб функционирует изнутри, какие накладываются ожидания, что-то в это духе. Но я не могу назвать себя фанатом. Результаты команды не улучшают и не портят мои выходные. Я не пойду домой с мыслью: «Ох, это была потрясающая победа или тяжелое поражение». Я смотрю на это с профессиональной точки зрения.

Все же я рос в Ирландии, не забывайте. Конечно, я долго играл за клуб, за что я очень благодарен, разумеется, у меня к нему теплые чувства, но переживать из-за результатов я не стану. То же самое могу сказать про «Форест» или «Селтик» – я не болею за клубы, за которые выступал».

Райти не просто так назвал Кина фанатом «Тоттенхэма». Рой еще 10 лет назад говорил о симпатии к «шпорам», а в конце прошлого года ирландец появился в новогоднем свитере лондонского клуба.

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