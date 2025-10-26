Наконец настал день класико, в гости к «Мадриду» заглянет «Барселона». В минувших очных встречах «сливочным» было тяжко, последний раз команда обыгрывала принципиального соперника в апреле 2024-го.

А по последним восьми класико – полное равенство: у соперников по четыре победы и по 20 забитых голов.

Перед грядущим класико портал Football Tweet собрал комбинированный состав из действующих футболистов «Мадрида» и «Барселоны».

В команде больше представителей «блауграны»: Маркус Рэшфорд, Ламин Ямаль, Педри, Френки де Йонг, Алехандро Бальде, Пау Кубарси и Жюль Кунде. За «королевский клуб» отвечают четверо: Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Эдер Милитао и Тибо Куртуа.

Комбинированный состав «Мадрида» и «Барсы» в сезоне-2025/26

Кто одержит победу в этот раз?