🎥 Кейт Абдо не смогла вновь уличить Джейми Каррагера во лжи! Экс-одноклубника спас Хаби Алонсо

В эфире CBS Джейми Каррагер в компании Кейт Абдо, Тьерри Анри и Майки Ричардса радовался победе «Ливерпуля» над «Байером». «Красные» не оставили гостям из Леверкузена и шанса – победа мерсисайдцев со счетом 4:0.

Вместе с «фармацевтами» на «Энфилд» приехал Хаби Алонсо, давно заслуживший звание легенды «Ливерпуля». Перед стартом матча испанский специалист вышел на связь со студией CBS. До включения Алонсо в эфир Джейми успел рассказать о дружбе с Хаби и о том, как с утра он переписывался с экс-партнером по «Ливерпулю».

В прошлом сезоне скаузера в прямом эфире поймали на маленькой лжи : тогда Карра заявил, что переписывается с Кейном, а Харри позже забавно опроверг слова Джейми.

Помня грешки коллеги, Кейт сразу попросила Алонсо подтвердить рассказы Каррагера. Хаби был добр к бывшему одноклубнику: «Да, конечно, мы друзья! Постоянно переписываемся. Даже когда я покинул «Ливерпуль», он простил меня довольно быстро».

«Мы переписывались этим утром! У нас была небольшая переписка. Хаби был в Ливерпуле, он вышел на пробежку, я выпустил своих шпионов, чтобы они за ним приглядели, убедились, что он в порядке», – пошутил Карра.

«Я знаю, что ты в этом городе босс, просто так я не мог выбраться отсюда», – ответил испанец.

«Я и на CBS босс, а не только в Ливерпуле», – воскликнул Джейми.

«Ну, в этом я не уверен», – с улыбкой отметил Алонсо.

Алонсо и Каррагер делили раздевалку в «Ливерпуле» с 2004 по 2009 год, пока Хаби не перебрался в «Мадрид». На счету экс-игроков – 199 совместных матчей в футболке «красных».

Как вам такие отношения между бывшими товарищами по команде?

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