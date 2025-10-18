В восьмом туре Премьер-лиги на «Энфилд» заглянет «Манчестер Юнайтед». У манкунианцев за последние годы накопилась ужасная статистика противостояния с «Ливерпулем» – всего одна победа в 14-ти матчах чемпионата.

В преддверии новой встречи команд Score90 составил комбинированный состав из нынешних футболистов «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», портал жестоко обошелся с подопечными Рубена Аморима.

Мерсисайдцев в команде представляют Коди Гакпо, Александер Исак, Мохамед Салах, Флориан Виртц, Райан Гравенберх, Милош Керкез, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Доминик Собослаи и Алиссон Беккер. За «красных дьяволов» отвечает один Бруну Фернандеш.

Комбинированный состав «Ливерпуля» и «МЮ»

Справедливо или будут коррективы?