🎥 Самый эффектный незабитый гол сезона в АПЛ! Бисиклета Гарначо развеселила фанатов

«Челси» на выезде со счетом 3:0 обыграл «Ноттингем Форест» в восьмом туре АПЛ – не благодаря Алехандро Гарначо.

Уже на 6-й минуте матча аргентинец эффектно пробил бисиклетой, фотки получились шикарными.

Только бил Алехандро вот из такой позиции.

По воротам он, конечно, не попал. А в соцсетях попытку Гарначо уже окрестили лучшим голом сезона из тех, что так и не были забиты.

Аргентинцу вообще пришлось непросто в матче с «Ноттингемом».

Гарначо заменили в перерыве, первый гол в матче лондонцы забили на 49-й минуте. Неудачная игра аргентинца обрадовала некоторых поклонников «Ман Юнайтед»:

💭 «Челси» забил мгновенно после того, как Гарначо заменили…».

💭 «Гарначо перейдет в «Страсбур» в 2026-м, мы дождемся».

И уже классическая картинка с Майклом Джексоном: «Гарначо в «Челси» в этом сезоне».

Гарначо не забивает с мая, последний раз он отличился еще в составе «Ман Юнайтед» – оформил 1+1 в матче с «Брентфордом».

Что думаете?