🎥 Взорвал чужие бутсы, просил у клуба льва. Балотелли вычисляет фейковые заголовки СМИ 😁

Долгие годы Марио Балотелли был любимчиком прессы. Итальянец сам давал кучу поводов для громких заголовков, хотя журналисты и без него справлялись с выдумыванием безумных историй об эпатажном футболисте.

433 устроили для 35-летнего Марио челлендж: журналист зачитывает заголовок материала, а игрок должен отгадать – правда ли такое было напечатано. Если заголовок оказывается реальным и правдивым, Балотелли рассказывает подробности.

Заголовок : «Балотелли чудом избежал смерти после того, как перепутал острый соус с кетчупом».

Ответ Марио: «Думаю, этого не было в печати. Было?! В жизни такого со мной не случалось».

Заголовок : «Балотелли продает желтый «феррари» после того, как получил желтую карточку».

Марио: «Это точно не печатали».

Заголовок : «Балотелли спасся после того, как спалил свой дом фейерверками».

Марио: «Заголовок настоящий, а история правдива наполовину. В момент возгорания меня не было дома. Это длинная история!»

Заголовок : «Балотелли взорвал бутсы одноклубника».

Марио: «Этого не было в прессе. Было? Но история выдуманная».

Заголовок : «Балотелли требует настоящего льва в качестве маскота».

Марио: «Неа, фейковый заголовок. Если бы меня попросили выбрать настоящее животное в качестве маскота? Да, я бы выбрал льва!»

Подарите человеку льва.