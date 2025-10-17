1 мин.

🎥 Дочку Неймара ударили по голове мячом. Батя отомстил за малышку – для этого собрал друзей

«Сантос» со счетом 3:1 обыграл «Коринтианс». Вечно травмированный Неймар не смог помочь своей команде на поле, на матч пришел с двухлетней дочуркой Мави. Девочка умилительно изображала празднование папы, пока на нее были направлены камеры журналистов.

Малышка покинула поле в слезах: ей в голову прилетел футбольный мяч.

Папа успокоил дочку и унес ее к маме на трибуны. К счастью, обошлось без серьезных повреждений – с Мави все хорошо.

Оказалось, что мяч в голову ребенка прилетел от охранника «Сантоса»: мужчина слишком неудачно приложился к снаряду, всему виной случайный рикошет. Но за дочку Неймар решил мстить.

На тренировке «Сантоса» охранника дважды пропустили через туннель футболистов, каждый легонько ударил виновника.

