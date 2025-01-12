🎥 При Флике в «Барсе» железная дисциплина. Игроки бежали в автобус полуголыми – лишь бы не опоздать

С первого дня в «Барселоне» Ханси Флик начал прививать подопечным немецкую пунктуальность. Если при Хави игроков за опоздания наказывали финансовыми штрафами, то при Хансе-Дитере футболисты теряют свое место на поле.

Так произошло с Иньяки Пеньей. Голкипер опоздал на утреннюю тренировку перед полуфиналом Суперкубка Испании, он объяснил тренеру, что ошибся с расписанием и случайно заснул. Флика такая причина не убедила – в итоге место Пеньи в матче с «Атлетиком» занял Войчех Шченсны.

Сообщается, что поляк выйдет и на класико в финале Суперкубка. Флик на пресс-конференции честно высказался о ситуации с Иньяки:

«Возможно, в Испании другой менталитет, но футболисты – профессионалы. Они должны приходить вовремя. Это происходит в третий раз, у меня не было другого выбора. Ты можешь приходить раньше, это не проблема».

Похоже, горький опыт Пеньи сильно впечатлил его одноклубников. В объективы Marca попала забавная сцена, ярко демонстрирующая, как сильно подопечные Флика стараются быть пунктуальными.

Левандовски и другие футболисты раздавали автографы после тренировки, времени оставалось мало, в 21:30 вся команда должна была быть в автобусе. Когда драгоценные минуты истекали, игроки ринулись к автобусу – Араухо даже не успел натянуть футболку и бежал с голым торсом.

Роберт расписался на последнем клочке бумаги и поспешил присоединиться к команде. Подойдя к автобусу, он взглянул на время на смартфоне и ликующе вскинул руки. А вот Ламин опоздал на одну минуту, ему даже не сразу дали зайти в автобус.

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