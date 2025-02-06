🎥 «Там же был офсайд!» Касильяс выбрал лучший матч в истории «Мадрида» и получил подкол от Пике 😁

Икер Касильяс и Жерар Пике делили раздевалку в сборной Испании, но на клубном уровне выступали за главных врагов в Ла Лиге – «Мадрид» и «Барсу». Бутсы уже давно повешены на гвоздь, а дух соперничества так и не исчез.

Легенды испанского футбола появились на мероприятии от Uber Eats, где Икера и Жерара попросили назвать лучшие моменты в истории их клубов.

Пике дал два ответа: «Лучший матч в истории «Барсы» – финал Лиги чемпионов в 2011 году против «Манчестер Юнайтед». Если против «Реала», то победа со счетом 6:2 на «Сантьяго Бернабеу».

Касильяс тоже выбрал матч ЛЧ: «Игра «Мадрида» и «Юве». Когда мы обыграли «Ювентус» со счетом 1:0 в 1998 году».

Жерар не удержался: «Там же был офсайд, Икер. Ну, правда! Лучший матч в истории клуба, а гол был забит из офсайда. Только представьте! И после этого они публикуют заявления [речь о жалобах «сливочных» на судей в Ла Лиге]».

Автором единственного гола в том финале ЛЧ стал Предраг Миятович:

Так был офсайд?

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