«Я старше закона». Златан рассказал, когда в последний раз плакал – это отличный повод его не любить 💔
Уважаете Златана Ибрагимовича? Тогда есть повод еще раз задуматься.
В 2023 году швед рассказал любопытную историю из юношества.
«В последний раз я плакал, когда не получил зарплату от «Мальме». Я написал в совет шведской лиги и попросил их вычесть по три очка за каждую победу, к которой я был причастен.
Совет ответил: «Деньги выплачены вашим родителям, потому что вы слишком молоды по закону, чтобы получать официальную зарплату».
Я им ответил, что еще я слишком молод, чтобы быть лучшим бомбардиром и выиграть лигу, поэтому они не должны получать по три очка в победных матчах, пока я не стану достаточно взрослым. На следующий день деньги были переведены на мой счет. Я старше закона», – признался Ибрагимовича.
Как вам такая диверсия?