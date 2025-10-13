«Я старше закона». Златан рассказал, когда в последний раз плакал – это отличный повод его не любить 💔

Уважаете Златана Ибрагимовича? Тогда есть повод еще раз задуматься.

В 2023 году швед рассказал любопытную историю из юношества.

«В последний раз я плакал, когда не получил зарплату от «Мальме». Я написал в совет шведской лиги и попросил их вычесть по три очка за каждую победу, к которой я был причастен.

Совет ответил: «Деньги выплачены вашим родителям, потому что вы слишком молоды по закону, чтобы получать официальную зарплату».

Я им ответил, что еще я слишком молод, чтобы быть лучшим бомбардиром и выиграть лигу, поэтому они не должны получать по три очка в победных матчах, пока я не стану достаточно взрослым. На следующий день деньги были переведены на мой счет. Я старше закона», – признался Ибрагимовича.

Как вам такая диверсия?