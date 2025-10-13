Жоан Лапорта стал гостем ток-шоу Bestial на каталонском телеканале 3Cat. Президент «Барселоны» не оставил зрителей без мощных цитат, вроде такой :

«Я верю в Бога, но не практикую религиозные обряды. Мне нравится вера. Как говорил один епископ, рай – это место, где «Барса» забивает «Мадриду» каждые пять минут. Если Бог есть, то он с «Барсой».

Лапорту не могли не спросить об отношениях с одной из главных звезд в истории «блауграны» – Лионелем Месси. Президент ответил честно:

«У нас были прекрасные отношения с Лео Месси, но они стали напряженными, когда мы не смогли продлить его контракт. Позже отношения более-менее восстановились. Мы надеемся, что сможем отдать ему должное – так, как он этого заслуживает».

Развлечь публику Жоан тоже успел. Президент «Барсы» с другими гостями сыграл в «Красный свет – зеленый свет» – некий аналог детской игры «Море волнуется раз».

Ждем должное прощание «Барсы» и Месси?