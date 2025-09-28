«Требований слишком много». Ричардс считает, что Аморим чересчур усложняет игру «МЮ»

Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс не понимает некоторые решения Рубена Аморима у руля «Манчестер Юнайтед».

Англичанину кажется странной идея постоянной смены позиции игроков.

«Я знаю, что как игроки мы должны быть гибкими. Но как вы можете адаптироваться к игре команды, когда постоянно меняете позицию в рамках одной и той же схемы?

Мбемо оказался не на своей позиции в схеме 4-3-3. Да, он играл вингера в «Брентфорде», но не оборонялся. Его нужно выдвинуть вперед. Игрокам сложно выполнить все пожелания тренера, их слишком много», – сказал Ричардс.

Прав?