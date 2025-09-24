  • Спортс
  Кузяев о переходе в «Рубин»: «Рад вернуться на родину – не нужно забывать свои корни. Вижу, что команда в каждой игре умирает на поле, равнодушных нет»
8

Кузяев о переходе в «Рубин»: «Рад вернуться на родину – не нужно забывать свои корни. Вижу, что команда в каждой игре умирает на поле, равнодушных нет»

Далер Кузяев поделился эмоциями от перехода в «Рубин».

– Эмоции, естественно, положительные! Во-первых, я вернулся на родину – здесь, в Татарстане, я родился, в Набережных Челнах. Это мой родной регион. Я очень рад оказаться в этой команде. С главным тренером Рашидом Маматкуловичем [Рахимовым] я делал свои первые шаги в Премьер-лиге. И когда появилась возможность снова с ним поработать, я согласился.

«Рубин» показывает очень стабильную и хорошую игру, все лидеры чемпионата отмечают, как непросто играть с казанской командой. И мне интересен этот вызов, хочется сделать этот новый шаг.

– У тебя есть знакомые в команде, ты хорошо знаешь тренера. Насколько этот фактор повлиял на твое решение?

– В первую очередь я отталкивался от спортивной составляющей. Я знаю Олега Иванова, Антона Швеца, был в сборной с Артуром Нигмауллиным. В первую очередь я смотрел на команду в целом. Естественно, ребята помогут мне в адаптации в команде и клубе. Думаю, моя адаптация не затянется слишком долго.

– Какие у тебя ожидания от перехода в «Рубин»?

– Хочется поскорее набрать кондиции, начать тренироваться с командой, потому что довольно много я пропустил. И хочется начать играть, побеждать вместе с командой, приносить очки. Кто знает, нашей команде по силам высокие цели. У «Рубина» есть хорошие шансы.

– У местной публики особое отношение к игрокам, которые из Татарстана. Твой переход вызывает положительные эмоции еще и потому что ты вернулся на родину.

– Я с нетерпением жду встречи с болельщиками «Рубина» на наших матчах. И также знакомства с местными жителями, это мой народ, ведь я татарин. Мне интересно пообщаться с ними, лучше узнать культуру, учить язык. Мои родители знают татарский язык, а я нет. Не нужно забывать свои корни.

Я смотрел матчи «Рубина» и вижу, что в каждой игре команда умирает на поле и нет равнодушных, как и говорит Рашид Маматкулович. Действительно хочется стать частью этого коллектива и тоже биться за эту команду и побеждать. Большое спасибо всем болельщикам за поддержку! – сказал Кузяев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Рубина»
