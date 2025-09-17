😠 Анри раскритиковал игру Дьокереша в матче с «Бильбао» – объяснил на конкретном эпизоде

«Арсенал» стартовал в Лиге чемпионов с тяжелой победы над «Атлетиком». Но не все так радужно – Виктор Дьокереш опять провалил игру.

27-летний швед мог забить, но… не сумел.

Тьерри Анри объяснил ошибку нападающего:

«Мяч должен пойти сюда, мимо защитников. Эти парни никак не поймают тебя, если ты обработаешь мяч должным образом. У него будет два шанса сделать это. А они даже не смотрят на происходящее. Они молятся.

Первое прикосновение будет паршивым.

Дело в технике? Доверии? Да. Мы все знаем, что он умеет забивать. Но такие моменты нужно реализовывать в гостевых матчах. У него должен быть выход на ворота и гол», – сказал Анри.