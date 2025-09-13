🎥 Буффон и Касильяс забили друг другу в матче легенд. Джиджи отпраздновал с Кака
В Сеуле EA Sports проводит благотворительные мероприятия с легендами футбола. Звезды выполняют челленджи, общаются с фанатами и играют в футбол – в разных форматах. В этом году матч преподнесли как битву команды защитников против сборной нападающих.
Составы бешеные:
Один из форматов мероприятия: игра с тремя полевыми. Когда встречаются Джанлуиджи Буффон и Икер Касильяс, без красоты не обойтись.
Одни из лучших вратарей в истории обменялись голами, свой мяч Джиджи праздновал с Кака на спине. Мультивселенная безумия!
Вы сильно изменились, но улыбки все те же.
Великие.