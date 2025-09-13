😲 20-летний талант «Барселоны» может покинуть команду из-за нехватки игрового времени. На его позиции играет Рэшфорд 🙈

«Барса» зимой может лишиться одного из главных талантов Ла Масии.

«Сельта» хочет подписать 20-летнего Дани Родригеса, сообщает Estadio Deportivo. Трансфер планируется в январе, а его сумма может составить всего лишь четыре миллиона евро.

Вингер дебютировал за основную команду «Барселоны» в прошлом сезоне, но в первом же матче получил травму.

Вылет «Барсы Атлетик» в Сегунду Федерасьон (четвертый по силе дивизион Испании) осложнил перспективы Родригеса, который рассматривает возможность ухода из клуба уже в январе. Кроме того, подписания Руни Бардагжи и Маркуса Рэшфорда лишь усугубили шансы игрока на получение игровой практики в основной команде.

Отпустить?