Пато получил главный урок в карьере в «Челси» – все из-за Диего Косты 🧖

Алешандре Пато поведал исключительно легкий способ, как справиться с критикой после смены чемпионата. Футболистам мотать на ус.

«Когда я приехал в «Челси», Диего Коста играл на позиции девятки. Пресса критиковала его, фанаты ругались, но он всегда оставался спокойным. Я спросил его: «Как ты справляешься со всем этим давлением?» Он ответил: «Я ничего не понимаю. Пато, я не говорю по-английски», – вспомнил Пато.

Напомним, Коста играл за «Челси» с 2014-го по 2017-й. На его счету 52 гола в 89 матчах.

Все гениальное просто.