🎥 Раздевалка «МЮ» спасла Роналду от репутации ныряльщика. Рассказал Пол Скоулз

У команды The Overlap есть шоу, в котором известные бывшие игроки обсуждают футбол с простыми фанатами клубов Премьер-лиги, обычно в кадре оказываются Пол Скоулз и Джейми Каррагер.

В новом выпуске болельщик спросил легенду «Ман Юнайтед» о Криштиану Роналду и его частых нырках на старте карьеры. Скоулзи рассказал, что юный португалец был перевоспитан раздевалкой «красных дьяволов»:

«Конечно, нам как команде, как коллективу это не нравилось. И мы сказали Криштиану об этом, очень быстро он прекратил так делать. Мы, разумеется понимали, что если он будет часто нырять, то заработает соответствующую репутацию, из-за чего мы перестанем получать пенальти».

Фанат «Тоттенхэма» отметил, что репутация ныряльщика настигла Гарета Бэйла, тогда валлиец за сезон не заработал ни одного пенальти. Скоулз продолжил мысль:

«Важно, чтобы одноклубники говорили об этом. Просто скажите, что такая проблема есть. А помните Эшли Янга? Вот это был кошмар! Он нырял просто постоянно, даже на тренировках, везде нырял».

Миссия по спасению репутации Криро увенчалась успехом? 

