🐆🤪 «Я – гребаный гепард!» Дринкуотер рассказал, каким Варди был сумасшедшим в «Лестере»

Дэниэл Дринкуотер вспомнил времена совместных выступлений за «Лестер» с Джейми Варди.

Англичанин рассказал об особенностях поведения коллеги. Ничего нового, но нами любимое.

«Варди всегда был на другой волне перед матчами. Он открывал Red Bull, выпивал его, а затем сходил с ума – начинал бегать по кругу в раздевалке, крича: «Я – гребаный гепард! Поехали, ребята, скорость гепарда!»

Он оббегал пакеты с формой, врезался в скамейку, а мы уссывались от смеха. Раньери стоял, пытаясь сохранять спокойствие, как он всегда это делает. Он просто смотрел на него и говорил: «Джейми, пожалуйста, будь гепардом на поле, а не в моей раздевалке!»

Варди даже не слышал его, он просто продолжал бегать, крича о том, что он гепард, пока мы не выйдем на разминку», – вспомнил Дринкуотер.

Так и живем.