🤯 «Подумал, что эти ребята сумасшедшие». Уэсли признался, что был шокирован, когда «Рома» предложила за него €20 млн

Новичок «Ромы» Уэсли честно признался, что даже для него стал шоком столь сильный интерес из Серии А.

Ранее 22-летний защитник выступал в Бразилии за «Фламенго». В июле его подписала «Рома» за €25 млн. Контракт рассчитан до 2030 года.

«Когда пришло предложение от «Ромы», я подумал, что эти ребята сумасшедшие. Ведь я даже не играл. Потом я вышел на поле и пропустил пас между ног – прямо перед камерами. Спросил себя: «Как они могут заплатить за меня €20 млн?»

Когда я увидел, что Гасперини ушел в «Рому», то подумал: «Ух ты, он действительно хочет меня подписать». Так что все прошло хорошо. Как только я туда добрался, даже удивился насколько тренер сильно удиляет мне внимание, заставляя много работать. Я надеюсь стать сильно лучше, но, очевидно, это займет время: я не стану Дани Алвесом в одночасье, это невозможно.

Когда тренер так сильно хочет игрока, это многое значит. Он позвонил мне, поговорил со мной. Были и другие предложения, но Гасперини хотел подписать меня еще в прошлом году, затем сменил команду и по-прежнему хочет меня купить. Было тяжело отказаться. Я просто надеюсь расти вместе с ним, как и все игроки, которые у него были в «Аталанте».