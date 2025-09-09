Бонифасе выдал великую цитату. Позавидует даже Кантона 😁

Вы наверняка помните великое от Эрика Кантона: «Чайки летят за траулером, поскольку думают, что сардины выбросят в море». Тогда слова француза интерпретировали так: чайки – журналисты, траулер – сам футболист, сардины – громкие заявления, которые пресса ждет от игроков.

Легенда позже призывал не искать глубокую мысль в брошенной им фразе, это такой перфоманс – выйти к прессе и произнести слова, лишенные смысла. В карьере Кантона было много ярких цитат, похоже, его наследником решил стать Виктор Бонифасе.

Нигериец запостил свои фотки с тренировки «Вердера», подписав:

«Жизнь похожа на башмак, нельзя выпить корову, потому что земля – это морковь. Задумайтесь».

Самый забавный комментарий под словами игрока: «Может, Бонифасе провалил медосмотр в «Милане» не из-за проблем с физическим здоровьем?»

«Байер» отдал Бонифасе в аренду «Вердеру» на сезон. Первая пресс-конференция нападающего в Бремене превратилась в шоу, которое Виктор покинул со спущенными штанами.

А цитата, и правда, заставила задуматься.