«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения об уходе игрока спустя несколько дней после закрытия трансферного окна.

Состав Рубена Аморима немного сократится – и да, это именно то, чего вы все ждали. Речь об Андре Онана

«Манчестер Юнайтед» отпускает камерунца в аренду.

Фабрицио Романо сообщает, что Онана близок к трансферу в «Трабзонспор»:

«Трабзонспор» достиг устного соглашения с «Манчестер Юнайтед» о подписании контракта с Андре Онан на правах аренды. Окончательное решение теперь зависит от футболиста. Вопрос только в нем».

Действующий контракт Онана с «Юнайтед» рассчитан до июня 2028 года.