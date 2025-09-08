«Этого не случится». Вот так настрой «Баварии» на выкуп Джексона – а ведь он сам доплатил за аренду!

Планка – нереальные 40 матчей в старте.

«Бавария» не собирается выкупать Николаса Джексона. Вот такая внезапно четкая позиция клуба по поводу еще даже не дебютировавшего форварда, с трудом взятого у «Челси» на сезон.

Да-да, сенегальский нападающий сам доплатил за свою аренду, еще ни разу не сыграл в Германии – а его не намерены сохранять дольше прописанного, заявил почетный президент клуба Ули Хенесс.

«Он точно не сыграет 40 матчей». А зачем тогда взяли Джексона?

Хенесс высказался в эфире SPORT1: «Полноценного трансфера точно не будет. Это произойдет, если Джексон сыграет в стартовом составе 40 матчей. Так что этого не произойдет».

Для «Баварии» Джексон – дорогая сделка. «Челси» получит 16,5 млн евро. Никогда никто не платил столько за аренду на год, больше отдавали лишь «Атлетико» и «Ювентус» за Альваро Морату: но он уходил в Мадрид на полтора сезона, а в Турин на два.

Поэтому Артем Денисов, спец по Бундеслиге на Спортсе”, считает , что такая аренда – слишком дорого для мюнхенцев: «Все это будет адекватно, только если «Бавария» выкупит Джексона. При хорошей игре, разумеется. Потому что почти 25 млн в сумме с зарплатой за аренду – очень много, недопустимая сумма, чтобы быть кем-то вроде затычки. Это нормально только в том случае, если игрок убедит, что заслуживает полноценный большой трансфер».

20 млн в год и больше в Мюнхене зарабатывают только трое – Харри Кейн, Йозуа Киммих и Мануэль Нойер. Джексон будет получать восемь миллионов, это 14-е место в команде.

Его личный доход соответствует запасному, который бы регулярно выходил на замену. Но вот траты вместе с оплатой самой аренды – уже перебор для постоянного резервиста. Хоть Николас сам и снизил расходы нового клуба.

Джексон сам доплатил за переход – вот настолько хотел в Мюнхен

Николас очень хотел уйти из «Челси»: лондонцы купили летом в атаку Лиама Делапа и Жоао Педро, сенегалец оставался бы третьим выбором. Были варианты с «Астон Виллой» и «Ювентусом», но договорились с «Баварией» на годовую аренду сначала за 15 млн.

Джексон вылетел в Мюнхен подписывать контракт, смотрел матч с «Аугсбургом» (3:2). Но «Челси» вдруг захотел вернуть его из-за травмы Делапа: англичанин вылетел до ноября. «Бавария» успела отказаться от Николаса, но сенегалец настоял на переходе. «Челси» потребовал 16,5 млн за аренду, Джексон с агентом заплатили три из них, для мюнхенцев вышло даже дешевле изначального плана – 13,5 млн. «Челси» для глубины вернул Марка Гиу из «Сандерленда», прервали аренду.

«Бавария» отвергает полноценный трансфер уже сейчас, очевидно, из-за прописанной суммы выкупа – это 65 млн. Вместе с арендой Джексон будет стоить клубу 78,5 млн. Мюнхенцы тратят столько очень редко, больше отдавали только за Харри Кейна (100 млн) и за Люку Эрнандеса (80 млн) – а ведь Джексон пока выглядит скорее запасным.

Ведь нужно конкурировать с Харри Кейном, а тут никаких намеков на спад. Да и сам Николас это понимает, он сразу говорит именно о месте рядом с ним, а не вместо: «Харри – один из лучших в мире. Я надеюсь учиться у него. Игра с нападающим его статуса, безусловно, поможет мне стать лучше».

Пример для Джексона – Майкл Олисе. Он тоже пришел перед прошлым сезоном как одна из опций в атаке, но сразу стал одним из основных. Первые месяцы из-за тяжелой травмы на клубном чемпионате мира пропускает Джамал Мусиала: чуть больше свободы для сенегальца сейчас, но потом Мусиала вернется как минимум жестко конкурировать за место в старте.

***

Что Вадим Лукомский думает о подписании Джексона в «Баварию», смотрите тут – в разборе последней партии самых важных трансферов летнего окна. В плеере ВидеоСпортса’’ удобные таймкоды, ролик запустится сразу с фрагмента о Джексоне.

40 матчей в старте – насколько это реально для Джексона?

Отметка в 40 матчей, которую обозначил Хенесс, почти недостижима. У «Баварии» еще 32 игры в чемпионате, максимум 17 в Лиге чемпионов и пять встреч в Кубке, то есть в лучшем случае у Джексона 54 возможности выйти в старте. А ведь еще надо адаптироваться без предсезонки, в команде уже второй сезон работает Венсан Компани: требования явно устоявшиеся, надо вкатиться и соответствовать.

Джексон не играл с клубного чемпионата мира – уже почти два месяца. А сейчас он в сборной, в пятницу вышел на семь минут против Судана в квалификации к ЧМ-2026. Тоже минус для новой команды: предстоит путь назад и лишь пара тренировок до нового тура Бундеслиги.

То есть Николас может остаться в запасе всего 14 раз – и это если не будет травм, а он вылетал в каждом из трех прошлых сезонов на два месяца из-за повреждений.

Сценарий, когда Компани знает о планке в 40 матчей (а кто теперь не знает?) и намеренно не ставит его в основу, даже не рассматриваем.

В сезоне-2024/25 у Николаса 31 выход в основе «Челси». Максимум за карьеру было 39 – в сезоне-2023/24. В «Баварии» за прошлый год только пятеро выбили 40+ появлений в старте: Кейн, Киммих, Олисе, Мануэль Нойер и Ким Мин Чжэ.

Выглядит так, что Ули Хенесс прав: в сделке с «Челси» прописали неподъемную планку для обязательного выкупа.

Деньги за Влашича, конфликт с Федотовым, трансферный бан – инсайды из жизни ЦСКА. В подкасте с юристом

Фото: instagram.com/jackson.n ; instagram.com/fcbayern ; IMAGO/Ulrich Wagner/Global Look Press